新冠肺炎・2.23｜再增12宗確診　新蒲崗封區檢測過年後首次

撰文： 陳家怡 黃詠榆 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 朱海棋 麥凱茵 馬煒傑 黃金棋 勞敏儀 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-24 00:19

本港昨天（22日）新增16宗新冠肺炎確診個案，累計增至10,885宗。首批100萬劑科興疫苗上周抵港，特首林鄭月娥昨率領司局長接種香港第一劑疫苗，合資格五類市民今天（23日）起可預約登記，網頁凌晨啟用後出現網絡大擠塞，要等約一小時才入到，5個只提供科興疫苗的社區接種中心，首日周五（ 26日）全部接種時段於兩小時內已額滿，據報有2萬人預約。第二款新冠疫苗即將到港，消息指，BioNTech疫苗最快本周四運抵本港。

確診食肆大廈｜肯德基麥當勞分店上榜 有患者傳染期到九肚山豪宅

【23:04】第四波疫情稍緩，今日（23日）新增12宗確診個案，當中11宗為本地個案，3宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，新增5間食肆上榜，包括莊士倫敦廣場肯德基、西寶城麥當勞、堅尼地城花園餐廳等。當中，一名39歲女患者（編號：10888）於2月21日發病，傳染期內曾赴9個地方，包括沙田九肚山豪宅駿嶺薈。

【22:19】食物及衞生區刊憲列明將三棟大廈納入強制檢測公告，分別為：油麻地文苑樓前座、荃灣荃景圍荃灣中心南寧樓及龍紅磡環海．東岸 1C 座。何在2月10日至23日期間曾身處上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於25日或之前接受檢測。受檢人士若在21日23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（24日）會在荃灣中心為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站。位於深水埗楓樹街遊樂場、九龍佐治五世紀念公園及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至28日（星期日）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

2月23日晚上民政事務局局長徐英偉到新蒲崗錦榮街「受限區域」視察。（李澤彤攝）

【22:10】新蒲崗錦榮街「受限區域」內金橋大廈及東誠大廈居民開始檢測，昨接種了科興疫苗的民政事務局局長徐英偉到場視察，他稱打針位沒有問題。至於是否再封區，他未有否定。

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臨時醫院｜醫護不滿無免費車票及提供膳食 醫局：與其他醫院一致

【21:48】新冠肺炎疫情持續，北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）將於本周五（26日）啟用，以接收病情較穩定的確診病人。有醫護向《香港01》投訴，指醫院管理局不會提供免費機場快綫車票，而接駁巴士亦只得兩個站，變相令醫護需自行承擔昂貴的交通費，做法與在亞洲國際博覽館的醫護不一致；又批評醫管局拒提供膳食，亦遲遲未出更表，令他們不知何時需上班。該醫護質疑現時確診病人大減，醫管局仍堅持要啟用北大嶼山醫院香港感染控制中心，只是為了「做show」。

九龍西醫院聯網表示，膳食安排與北大嶼山醫院及其他公立醫院一致，員工可自行安排膳食，職員仍可向亞博餐廳訂購食物；至於接駁巴士服務，將會配合病房運作提供予員工。

科興疫苗｜安老院舍指正等待當局安排接種 耆康會︰員工亦觀望緊

【21:51】本港訂購的首批內地科興疫苗於上周五（19日）下午抵港，復星與德國藥廠BioNTech的復必泰疫苗則本月底到埗，合共200萬劑。五個群組可獲優先接種，如醫療人員、60歲或以上長者、安老院舍及殘疾人士員工及紀律部隊等。

多間早前曾爆疫的安老院舍職員表示，當局並未安排為院友接種疫苗；亦有職員指預約系統擠塞，或等待網絡暢順後預約接種。耆康會服務總監陳國安表示，因每名員工的身體狀況不同，會讓他們自行選擇接種，除非社署強制要求員工接種疫苗。他亦指，部分長者家屬及員工仍在觀望中。

政府晚上公布再度封區，範圍為新蒲崗錦榮街東誠大廈及金橋大廈。（李澤彤攝）

封區檢測｜年廿八後首再突襲 政府封新蒲崗金橋大廈、東誠大廈

【20:30】政府公布再引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上8時30分起限制在新蒲崗指明「受限區域」——即新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈、和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈，內裡人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，政府目標是在明日（24日）上午約7時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

政府發言人表示，由於金橋大廈近期出現確診個案，加上上述兩幢大廈樓齡較舊，分間單位（劏房）情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

在公告發出同時，警方人員到場展開圍封行動。在晚上7時許，錦榮街店舖全部落閘關門，包括粥店和火鍋店。金橋大廈部分單位着燈，仍有數人進出大廈，有人離開大廈時稱是探望朋友。

過去14天金橋大廈只有1人確診，為今天衞生署公布的源頭不明個案。黃大仙區議會議員郭秀英認為封區檢測擾民，大廈共有60至70戶，住戶主要為長者。她指，平時附近食肆許多人，今天下午約4時仍有食肆營業，其後收到封區消息就相繼提早關門，其中一間粥店5時左右關門。她引述食肆營業者就封區檢測感無奈，指「街坊會好驚，食食吓封咗就無癮」。

新冠疫苗｜6紀律部隊首長率114名人員接種科興疫苗 望起示範作用

【19:06】新冠疫苗接種計劃本周五（26日）開始，中央圖書館疫苗接種中心今日試業，為200多名優先群組人士接種，包括114名紀律部隊人員。6名紀律部隊首長都有打針，認為部隊人員經常接觸市民，接種後可加強自己及市民保障。入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海，更感謝中央政府協助運送疫苗到港。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

觀塘公眾娛樂場所無妥善展示安心出行罰停業14日 再被控無牌經營

【18:53】食肆上周四( 18日）起可恢復晚市堂食，但必須遵守新防疫措施。食環署公布於19日及20日向深水埗區及旺角區各一名餐飲業務負責人展開檢控程序，指其未有採取相關的規定或限制，禁止晚市分別三天及七天，期間日市最多二人同坐一桌。

食環署亦於本月18日，向觀塘區一名涉嫌違反《規例》的規定的公眾娛樂場所負責人展開檢控程序，指其未有遵行量度體溫及妥善展示載有「安心出行」場所二維碼，須翌日起關閉處所14天。由於該公眾娛樂場所負責人涉嫌無牌經營公眾娛樂場所，食環署亦已根據《公眾娛樂場所條例》（第172章）向有關人士展開檢控程序。

食環署及後於19日再次巡查該觀塘區處所，發現有關人士未有按《規例》關閉處所，於是再次按《規例》向該處所負責人展開檢控程序。

安心出行｜多地登排行榜首 資科辦拆解數據：百慕達等實際零下載

【18:25】市民上周四（18日）起進入食肆及指定場所前，需先使用「安心出行」或登記資料，「安心出行」下載量急增，至今接近269萬次，一周增約四倍。昨日網上流傳「安心出行」下載量海外多地排榜首的數據，質疑下載量或存「水份」。

政府資訊科技總監辦公室今日發帖文指，為方便由外地來港公幹旅遊的人士使用，「安心出行」可在不同地區的程式商店下載得到。資科辦另引述應用程式商店資料的數據，指近269萬次下載中，本港佔超過261萬次，另有4萬多次下載來自內地，而部份網傳下載量排第一位的地方，下載次數為0。

新冠疫苗｜公院醫護傾向打BioNTech 有私醫撐科興 護士怎樣揀？

【18:12】新冠肺炎疫苗接種計劃今日（23日）凌晨起可供預約，醫護人員屬優先接種組群之一。《香港01》向多名醫護人員查詢打針意向，發現公立醫院醫護傾向等待德國BioNTech／復星疫苗本月底到港，數名私家醫生則選擇率先抵港的內地科興疫苗。



香港護士協會主席源志敏說，在高危病房工作的同事應打針保護自己，「揀隻穩陣啲、保護力高啲（復星／BioNTech疫苗）係啱嘅。」醫管局員工陣線副主席羅卓堯則稱，暫時大部份同事對打針持觀望態度。科興疫苗保護率不高、未登國際期刊、未正式公布所有臨床數據，種種因素均令他卻步。

科興疫苗｜私家診所最快下周二打針 1500間供預約 腎上腺素應急

【18:12】【科興、BioNTech疫苗預約接種】隨着內地科興疫苗率先到港，政府展開新冠疫苗接種計劃。科興疫苗不必超低溫冷藏及稀釋，故可安排在診所接種。



衞生署今日（23日）向私家醫生舉辦簡介會，西醫工會主席楊超發表示，有數百名醫生參加，疫苗登記網站對醫生亦十分方便。另一名私家醫生林永和則透露，私家醫生本周五可以預訂疫苗，相信最快下星期二（2日）便可以為市民接種。而指引建議，接種完疫苗的市民需要在診所休息30分鐘觀察情況，診所內亦備有腎上腺素以備不時之需。

【17:00】張竹君提到，現時仍有大部份確診個案的基因排列，屬於第四波疫情的病毒株，但承認有少量其他病毒株，惟詳情有待港大團隊協助分析。至於涉及N501Y變種病毒株的確診個案，仍然是輸入個案為主。但值得注意是，逾半輸入個案都沒有病徵，個別人士入院後可能有病徵，和一般本地個案相若。

張竹君又指，雖然政府已推廣「安心出行」app，但須注意該程式不是用於「個案追蹤」，而是「暴露風險」，即主要讓市民知悉自己曾與確診人士同場出現。而即使收到程式通知，亦不等同自己已成為密切接觸者，但呼籲市民可注意自己身體接受檢測。

▼疫苗接種預約系統登記過程▼

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選舉事務處職員確診 周一最後上班 九龍灣國際展貿中心公室關閉

【16:56】本港新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增12宗確診。選舉事務處公布，一名文書主任確診，昨日（22日）最後上班，患者工作的九龍灣國際展貿中心13樓辦公室今日下午己關閉消毒，查詢櫃位及選舉資訊中心會暫停，電話查詢僅提供有限度服務。

選舉事務處公布，一名文書主任確診。（資料圖片）

安心出行｜多地登排行榜首 資科辦拆解數據：百慕達等實際零下載

【16:50】市民上周四（18日）起進入食肆及指定場所前，需先使用「安心出行」或登記資料，「安心出行」下載量急增，至今接近269萬次，一周增約四倍。昨日網上流傳「安心出行」下載量海外多地排榜首的數據，質疑下載量或存「水份」。政府資訊科技總監辦公室今日發帖文指，為方便由外地來港公幹旅遊的人士使用，「安心出行」可在不同地區的程式商店下載得到。



資科辦另引述應用程式商店資料的數據，指近269萬次下載中，本港佔超過261萬次，另有4萬多次下載來自內地，而部份網傳下載量排第一位的地方，下載次數為0。



網上討論稱數據引用應用程式數據網站Appfigures，其團隊早前回覆《香港01》指，排名數據來自蘋果公司及Google，並按國家列出。團隊另外透過演算法，推算出「安心出行」的下載量變化，發現下載量在過去數周有明顯上升。

科興疫苗｜開放預約16小時錄7萬人登記 港府：未來2星期預約額滿

【16:50】政府公布，截至今日下午4時，所有由2月26日至3月11日，該段時間的預約已經額滿，共有約70,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。

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科興疫苗｜跨境司機倡打針後7日才檢測 國泰機師望打疫苗免檢疫

【16:50】【科興、BioNTech疫苗預約接種】本港疫苗接種計劃本周五（26日）正式開始，今日率先安排200多名優先群組接種，有跨境司機認為現時每日都要檢測費時失事，希望打針後可放寬至7日才檢測。有機師則稱到外地工作有感染風險，接後疫苗可以保護自己，亦希望注射疫苗後可獲政府豁免檢疫安排。

【16:40】何婉霞指，截至早上9時過去24小時再多23人出院康復，至今仍有230人留醫，17人情況危殆、12人情況嚴重，201人況穩定。

她補充，葛量洪醫院的一名病人家屬已初步確診，而該名病人的3名同房病人，因為不能戴口罩，都已列為緊密接觸者須隔離。

新冠肺炎｜今增12確診3宗無源頭 荃灣火山燒廚工確診十多人檢疫

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至今日凌晨，本港新增12宗確診個案，個案編號是#10886至10897。輸入個案有一宗，患者由菲律賓於2月10日乘CX906抵港，驗出帶N501Y變種病毒株，而早前#10844個案體內驗出變種病毒，由巴基斯坦經杜拜到港，本港累計已有40宗變種病毒個案。

本地個案中，有3宗無源頭，包括一名荃灣火山燒的廚房師傅，10多位同事需要檢疫隔離。明愛樂義學校再多一宗個案，該群組合共10人。

新冠肺炎｜帝京餅店兼職店員初確診 兩度求醫曾交樽 須入ICU

截至下午仍有10多宗初步陽性個案，當中無源頭個案包括一名帝京餅店的員工，2月15日身體不適到威爾斯醫院求醫並確診。另一名22歲男子於旺角花墟一間花店工作，已初步確診，於2月2日至2月13日都有上班，本身居於長沙灣福華街一幢唐樓。

另一名63歲男子本身是兼職工，會幫布袋澳一家食肆駕車接載客人出入坑口港鐵站，最後上班日是2月20日。

一名葛量洪醫院病人的家屬，亦已初步確診，由於他過去日子曾經常去該醫院探望家人，故該病人都要列為緊密接觸者。

強制檢測大廈｜新增4大廈上榜 包括渡船角文苑樓、環海‧東岸1C座

其中一宗無源頭個案居於九龍城崇安街環海．東岸1C座。（資料圖片）

新冠疫苗｜拆解接種名額迅速爆滿 政府稱未盡用 正研增加打針量

【16:21】新冠疫苗接種計劃的預約系統今天（23日）凌晨零時起開放，但近乎所有接種地點在14天內的預約名額都已經爆滿。公務員事務局局長聶德權今早稱，已有超過6萬名市民在網上系統預約，已佔未來兩周名額的八成。



《香港01》以這數據計算，即在14天內大概有7至8萬個名額開放予市民接種，換言之，每天名額不足5500人。聶德權解釋，若運作流程可以加快，相信處理量可以增多。有疫苗接種工作小組成員透露，正研究各種可行方法去增加接種量，包括增加接種間、盡快開展私家醫生接種安排、提前要求科興供應第二批疫苗等。有專家促政府加快接種，令到群體保護效應可以盡快出現。

科興疫苗｜醫護院舍人員打針 盼社區接種減感染、放寬家人探訪

【15:53】100萬劑內地科興疫苗率先抵港，疫苗接種中心今日（23日）試業，為200名醫護及安老院舍等人員接種。有醫護及院舍人員都指，接種疫苗可保護自己、長者及病人，亦期望院友接種後可放寬家人探訪。

▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

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科興疫苗｜預約系統出錯允110人提早今日接種 市民：意外之財

【15:04】本港開始新冠肺炎疫苗接種，特區政府班子大部分成員昨日（23日）率先接種內地科興疫苗。疫苗接種計劃本周五式開始，今日原只開放給醫護、機組人員等接種，但系統出錯容許長者提早接種，有市民形容「意外之財」，亦有長者稱自己是中國人要支持國產科興疫苗。公務員事務局局長聶德權到場視察後表示，即使系統出錯，在場人員都容許已預約長者及兩名陪同者接種，約有110人。截至早上11時45分，有6萬人預約打針。

限聚令｜2人限聚實施近3個月 政府宣佈周三凌晨起放寬至4人

【14:45】消息指，行政會議通過放寬限聚令至4人，午夜起實施。政府下午亦公佈，由明日（24日）零時零分起放寬限聚令，在公眾場所聚集人數限制由2人放寬至4人。

疫苗接種｜消息：公務員可於辦公時間打針 工會：應安排特定中心

【13:55】今日為新冠疫苗開放預約接種的第一天，維持必要公共服務的公務員及政府合約工亦屬優先接種組別。據了解，公務員事務局向各部門發電郵安排，指接種疫苗對抗疫工作非常重要，准許公務員可以在辦公時間接種。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，大部分公務員仍在觀望是否接種疫苗。但他認為准許在辦公時間接種成效有限，建議若能安排在特定的疫苗中心或特定時段，供公務員在非辦公時間接種成效會更好。

疫苗接種｜深水埗郵局現登記人龍 僅一櫃位服務 長者苦等兩小時

【13:53】今日（23日）為新冠疫苗接種，開放網上預約的第一日，有需要市民可於郵局或屋邨辦事處尋找職員協助。今早未到9時，已有數名市民於深水埗元州街郵政局外排隊，郵局開門時人龍多達20人，惟只有一個櫃位提供協助。



記者現場所見，處理每名市民的登記，最長須時約半小時，輪候時間長達2小時，引起部份排隊市民鼓躁，亦有市民放棄排隊；而成功登記市民，最快要到3月3日才能接種疫苗。

疫苗接種｜01實測網上系統輪個半鐘始可登入 19個接種站已滿額

【12:47】首批100萬劑科興疫苗早前抵港，港府今(23日)凌晨起開放新冠疫苗接種計劃預約，優先群組市民可於網上進行登記，最快本周五(26日)起可以接種。

《香港01》記者同步實測，等候1.5小時始成功進入系統，截至中午12時許，23個可供注射的社區疫苗接種中心及普通科門診診所中，19間已告額滿，仍然「有位」只餘4間社區疫苗接種中心，分別位於九龍灣體育館、官涌體育館、源禾路體育館及天暉路體育館，但可供選擇的日期不多，最早已是下月4日，其中天暉路體育館社區疫苗接種中心的預約名額最多。

【12:28】公務員事務局局長聶德權，今早到中央圖書館的社區疫苗接種中心視察。他在視察後表示，截至今日中午，已有約6萬名市民經網上登記預約接種疫苗，預料已佔去未來數星期的5間已開放接種中心名額。他指，5間接種中心，每日可處理2,500個預約名額。聶德權又指，預期復星/BioNTech疫苗本周稍後時間到達。

新冠疫苗｜高官接種科興引疑雲 何栢良批假訊息：轉幼針無咁痛

【11:59】特首林鄭月娥昨日（22日）率領一眾高官接種疫苗，成為本港「第一人」，但由於使用的針管有異，有網民質疑並非科興疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（23日）早在商台節目稱，網上的質疑是「假訊息」，高官接種必定是科興疫苗，但該疫苗有兩款包裝，高官接種的針劑經「特別安排」，「估計呢啲尊貴人士特別怕痛，所以用胰島素幼針，直徑比較幼，感覺上無咁痛。」他相信市民接種的，是另一款獨立包裝、可直接注射的科興疫苗。

被問到60歲以上長者應接種哪款疫苗，何栢良直言「一定係揀復星／BioNTech疫苗」，因科興疫苗暫未有數據顯示對這年齡層防重症的有效率。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

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疫苗接種｜消息：BioNTech疫苗最快周四抵港 首100萬劑德國出發

【11:28】港府向不同藥廠購入新冠肺炎疫苗，當中包括德國BioNTech/內地復星的mRNA疫苗，據了解，首100萬劑疫苗最快於本周四（25日）抵港。早前該公司透露，供港疫苗於德國生產，將由美因茨和馬爾堡運送來港。

安心出行｜私隱專員鍾麗玲：無看原始碼 程式無取GPS無追蹤功能

【11:18】政府於上周四(18日)重開食肆晚市堂食，但市民進入食肆前須使用「安心出行」或登記個人資料。個人資料私隱專員鍾麗玲今日於港台節目《千禧年代》稱，以國際標準來說，安心出行使用較少侵犯私隱的模式，指程式無追蹤功能，下載時亦不用提供個人資料。



創新及科技局局長薛永恒早前接受訪問時表示，因版權問題拒公開程式原始碼。鍾麗玲指出，檢視程式的私隱問題時，主要看應用條款及私隱政策，不是考慮資訊科技，但有就技術層面向資訊科技總監辦公室要求更多資料，讓公署內的資訊科技部門檢視，程式開發商有第三方私隱影響評估的報告。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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新冠疫苗｜薛永恒：3萬人預約 忘接種第二針會有短訊專人提醒

【09:05】屬於5個優先群組的市民可以今日(23日)起預約接種新冠疫苗，並最快於周五(26日)接種。創新及科技局局長薛永恒今接受港台《千禧年代》訪問時表示，截至今早7時半至8時正, 有接近3萬人已成功預約接種疫苗。他指，網站開放初期有「成千上萬」預約進入系統，超越系統容量致「塞車」，但至今日約零時40分網站已變回順暢。

創新及科技局局長薛永恒指，截至今早已有3萬人成功預約接種疫苗。（資料圖片）

親妹病危不能回港 肺癌病人無藥食 過千滯英港人促港府盡快開關

【07:30】新冠肺炎疫情反覆，去年底英國更爆出變種病毒，港府在德國、法國等地對英國載客航班實施禁飛令後亦宣布跟隨，至今（23日）禁飛令已生效兩個月。過千港人因此滯留英國，回家團圓無期，在異鄉渡過了冷冰冰的農曆新年。



有以工作假期簽證到英國打工的港人，月初得悉妹妹因罕見病突然病危入院，現正於深切治療病房接受治療，她急須返港探望至親，惟禁飛令下令她無法入境。她多次向入境處和衞生署查詢，卻遭港府拒諸門外，只能取道杜拜轉機，惟每天均憂慮港府突然對杜拜「落閘」，直斥港府對港人水深火熱的情況冷眼旁觀，甚至在此危急時期勸籲她不要返港，她促請港府派包機接載滯英港人回家，並提供適切援助。

文小姐（中）在Whatsapp群組得悉有滯英港人同樣在杜拜「過冷河」再回港，慨嘆在港府袖手旁觀下，港人只能互通消息、互相扶持。圖為文小姐與滯英港人在杜拜相遇。（受訪者提供）

新冠疫苗｜預約系統3大重點須留意 教你極速登記打疫苗

【05:56】新冠疫苗接種計劃本周開始，市民已可於網上預約打疫苗。雖然預約系統凌晨啟用時曾出現「網絡塞車」情況，惟其後已逐步恢復正常。



雖然預約系統使用起來不算困難，但仍有3大重點必須注意，只要參照以下所述步驟，即可「極速」登記接種疫苗。

新冠疫苗｜想盡快有針打？ 一文睇清各中心接種間數目、疫苗款式

【02:22】新冠疫苗接種計劃本周開始，網上預約系統今日（23日）凌晨0時起開始運作。政府凌晨發聲明，公布新冠疫苗接種計劃醫護服務安排方面的最新資料，包括各二十九間接種中心地點提供疫苗種類、地點、疫苗接種間的數目，以及夥伴醫護機構等資料。

除接種中心外，醫管局轄下的十八間普通科門診診所亦會提供科興疫苗，市民可經政府網上預約系統預約接種兩劑疫苗的時間，提供疫苗接種服務的普通科門診診所名單如下︰

新冠疫苗｜預約系統凌晨啟用網絡大塞車 最快今早可接種科興疫苗

【00:07】新冠疫苗接種計劃本周開始，預約系統今日（23日）凌晨0時起開放預約。5類人士可優先，可從4個途徑接種，包括疫苗接種中心、私家診所、普通科門診及院舍，最快周五（26日）開始打針。

新冠病毒疫苗接種計劃預約系統凌晨0時開始啟用，不過即現「網絡塞車」，無法進入網頁，超過10分鐘仍無法登入。記者最終在約半小時後成功登入主頁，填寫資料，才發現原來可以最早今早8時前往注射第一劑疫苗，雖然政府要求在第28日注射第二劑，但原來可以揀選第28日之後任何一日才接種。截至今日凌晨2時，三間疫苗科興疫苗接種中心周五首日預約已額滿。

▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

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▼2.22立法會部分議員接種科興疫苗▼

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強制檢測大廈｜增7樓宇 澤豐花園澤民樓、北角偉文大廈二度強檢

【00:00】本港周一（22日）新增16宗確診個案，當中4宗為源頭不明個案。政府晚上就強制檢測公告刊憲，將七幢大廈列入強制檢測，包括康怡花園D1座、屯門澤豐花園澤民樓等。當中澤豐花園澤民樓及北角偉文大廈均為第二度被納入強制檢測。任何人由本月9日至22日，曾在以上地點逗留超過2小時，需要於周三（24日）或之前接受檢測。

昨日總覽：新冠肺炎・2.22｜增16宗確診4宗源頭不明 7幢樓要強制檢測

新冠疫苗｜周二起可預約 3張圖睇晒3款疫苗、接種中心及副作用

衞生署將監察新冠疫苗異常反應 揭科興BioNTech副作用最新數據

增16宗確診 4宗源頭不明 76歲男子發病15日始經強制檢測找出

確診食肆大廈｜增16餐廳 53歲患者3日到9地方 曾到澳洲牛奶公司

【00:00】新冠肺炎第四波疫情持續，周一（22日）新增16宗確診個案，當中4宗為無源頭個案。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，新增16間餐廳。政府上周四（18日）准許食肆恢復晚市設堂食至10時，當中11趟到訪是在當日起，未知他們是否吃晚餐。

其中一名男患者於上周四（18日）起三日內曾到訪九處地方，包括光顧佐敦澳洲牛奶公司。此外，在住宅大廈名單，觀塘宜安中心、安田邨安健樓各增一名無源頭個案。

安心出行下載量海外多地排榜首 資科辦：269萬下載中97%來自本港

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陳肇始避談群體免疫力 個案回升20宗：未反映初七放寬

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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TSA停辦│教育局：鑑於新冠肺炎疫情反覆 停辦2021全港性系統評估

復課｜靠工友周圍搜集新冠肺炎樣本樽 中學冀教局統一安排

復課│教育局更新指引 師生若為受檢人士 須持陰性證明方可回校

▼天水圍路德會西門英才學校全校半天面授▼

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▼福建中學附屬學校復課首日▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼