恒生大學何順文：下學年大一收生難再升　內地生申請按年增35%

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-23 16:12

香港恒生大學今日（23日）舉行傳媒春茗，校長何順文表示，疫情對學校、師生及教員有一定影響，疫苗到港後料需時見效，暫預備3月中恢復面授，但同時因疫情仍未穩定，會繼續提供網上轉播，方便不在港的學生。隨本港開展疫苗接種，他形容校方對暑假或9月恢復正常校園活動，抱正面及樂觀態度。 校方今年選出「機」字作為年度主題字，期望大學各持份者可把握機遇。

恒大今年選出「機」字作為年度主題字，校長何順文解釋，即使破壞都有創新性，稱期望大學各持份者可把握機遇。（鄧穎琳攝）

何順文預計，院校到3月中應可恢復面授，「因疫情仍未穩定，會繼續提供網上轉播，方便不在港的學生」。他直言，混合模式未必如意，但須適應，有需要網上參與，相信有面授「比全延後或網課好」。

收生情況方面，何順文稱，恒大前年收生人數急升，去年則與前年相若，去年各級收生約2,054人。2021/22學年收生目標將維持2000人，他預期一年級新生「肯定不會升」，料須2023年以後，本港適齡學生人數增加，一年級新生才有望增加。

至於下學年新生數目會否下跌？他直言須視乎當時情況，但強調恒大近年高年級收生急升，外地生報名人數亦明顯增加。香港與內地暫未通關，他稱，去年內地生（連同高年級）合計錄取約300人，而目前報名的內地生人數，已比去年同期增35%。他相信恒大已接近消化疫情影響，而中途退學生人數亦少。

恒大前年收生人數急升，去年與前年相若，去年各級收生約2054人，2021/22學年收生目標將維持2000人。（鄧穎琳攝）

疫情打擊本港經濟，何順文說，因大學沒醫學院，但希望疫情期間出一分力，故商學院初創及中小企資源中心，將由大學教授擔當顧問，帶學生走出課室，為中小企解決現時面對的難題，包括設計企業方案，改善人事、現金流、提升服務質素，注重環保及提升企業價值等。

恒大去年9月設榮譽學院，在二年級挑選20名優異生，提供額外培訓及服務。何形容課程順利開始，會檢討是否增加名額，培訓更多公共政策人才，在港各行業擔當「公共領導」。