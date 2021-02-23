科興疫苗｜跨境司機倡打針後7日才檢測　國泰機師望打疫苗免檢疫

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-23 16:50

【科興、BioNTech疫苗預約接種】本港疫苗接種計劃本周五（26日）正式開始，今日率先安排200多名優先群組接種，有跨境司機認為現時每日都要檢測費時失事，希望打針後可放寬至7日才檢測。有機師則稱到外地工作有感染風險，接後疫苗可以保護自己，亦希望注射疫苗後可獲政府豁免檢疫安排。

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擔任跨境運輸司機近10年的落馬洲中港貨運聯會國內事務部執委周天福，到中央圖書館接種疫苗，他指現時內地對香港跨境運輸司機防疫要求嚴格，每日都要做核酸檢測，過境深圳灣時有數百個司機等候落車檢測，等候時間長達3小時，72小時內有陰性證明者毋須等候檢測結果便可離去，但無陰性證明人士就要再等6小時有結果才可入境。

他表示輪候3小時做檢測大大影響其生計，「平時跑兩轉，（現時）一日一轉，浪費咗啲時間，少左50%收入」，期望內地當局容許接種疫苗的司機，有特別通道過關。港粵運輸業聯會會長余家洪倡議，已注射疫苗的司機等同建立「防火牆」，安全及穩定地為香港供應物資，12000名跨境司機中已有1000多人預約打針，建議當局容許接種司機由每日檢測一次，放寬至3日甚至7日才檢測。他指對國產科興疫苗有信心。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

國泰機長Peter Clemmow對今日到場打針感興奮，認為任何到港疫苗都是良好的疫苗，工作要離港執勤飛行工作有感染風險，亦需受隔離政策影響，期望打針後可豁免檢疫。香港航空飛行部總監梁永偉亦指，科興疫苗數據顯示「打咗好過未打」，因此今日按政府規定最多5人前來注射。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

▼圖解疫苗接種預約系統登記過程▼