安心出行｜多地登排行榜首　資科辦拆解數據：百慕達等實際零下載

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-23 18:06

市民上周四（18日）起進入食肆及指定場所前，需先使用「安心出行」或登記資料，「安心出行」下載量急增，至今接近269萬次，一周增約四倍。昨日網上流傳「安心出行」下載量海外多地排榜首的數據，質疑下載量或存「水份」。政府資訊科技總監辦公室今日發帖文指，為方便由外地來港公幹旅遊的人士使用，「安心出行」可在不同地區的程式商店下載得到。 資科辦另引述應用程式商店資料的數據，指近269萬次下載中，本港佔超過261萬次，另有4萬多次下載來自內地，而部份網傳下載量排第一位的地方，下載次數為0。 網上討論稱數據引用應用程式數據網站Appfigures，其團隊早前回覆《香港01》指，排名數據來自蘋果公司及Google，並按國家列出。團隊另外透過演算法，推算出「安心出行」的下載量變化，發現下載量在過去數周有明顯上升。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

+ 4 + 4 + 4

內地下載量4.2萬次登「健康與健身」榜首

資科辦在帖文中列出，「安心出行」在18個國家或地區的下載數據，部分「安心出行」下載量排榜首的國家，如安提瓜和巴布達、百慕達、巴哈馬等，下載數字為零。昨日網上數據亦顯示，「安心出行」在內地亦排於「健康與健身」的第一位，資科辦數據顯示，下載量為42,303次。

資科辦指，不清楚排行榜的準則，亦不評論相關資料的真確性。

Appfigures覆01：排名來自蘋果公司及Google

Appfigures團隊回覆《香港01》指，排名來自蘋果公司及Google，並按國家列出。對於部分不能正常使用Google Play的地區的下載排名，團隊指其中一個可能是，身處另一些地方的用戶，在該些地方的Google Play市場中設立帳號。

（受訪者提供）

團隊亦補充，除排名外，下載量會是更詳細的指標。團隊基於自行研發的演算法，推算出「安心出行」的下載量變化，發現「安心出行」下載量在過去數週有明顯上升。