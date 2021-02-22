安心出行｜開發商創奇思：當初沒提及開放原始碼　局方將有新建議

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-22 19:23

政府早前推出「安心出行」應用程式，並在上週起要求食肆及重開的場所，需確保顧客使用「安心出行」或登記資料。當局強調程式「冇大台」，稱市民可放心使用，但有科技團體認為政府可開放程式的原始碼，讓民間驗證，才可增加市民信心。 創新及科技局局長薛永恒接受傳媒訪問時稱，程式由私人公司開發，最初沒要求對方公開原始碼，需尊重其知識產權。開發「安心出行」的創奇思回覆《香港01》查詢時表示，就開放源始碼的事宜，因最初未在合作中有所提及，自己看法與局方相同。他並透露，局方將在短期內提出新建議（suggestion）。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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政府上週起要求食肆及重開的場所的顧客使用「安心出行」或登記資料，「安心出行」下載量升至逾200萬次。當局強調程式「無大台」，籲市民放心使用，有人憂慮程式有私隱問題，科技團體「前線科技人員」早前提出，政府可開放程式的原始碼，供民間驗證。薛永恒早前接受《明報》訪問時稱，程式由私人公司開發，最初沒要求對方公開原始碼，需尊重其知識產權。

政府規定由2月4日起，所有進入添馬政府總部的人士，須使用「安心出行」掃描二維碼。（資料圖片/張浩維攝）

開發商：當初未有提及開放原始碼事宜 取態與局方相同

「安心出行」由本港科技企業創奇思承辦開發，公司創辦人趙子翹回覆《香港01》查詢時表示，就開放原始碼的事宜，因最初未在合作中有所提及，表示自己取態與局方「align（相同）」。但他透露，局方將在短期內提出新建議（suggestion），不過，他指自己作為合作方，認為由局方宣布更為合適，未提及更多詳情。

2月18日起，重開處所、食肆放寬至四人一枱及重開晚市，需要用「安心出行」應用程式或登記聯絡方法。2月20日旺角食肆現場所見，不少市民已習慣有關措施，使用兩個方式進入餐廳的人數均等。（資料圖片/廖雁雄攝）

資科辦自2003年推廣及使用開放源碼的軟件

開放原始碼，意思指將程式或系統的代碼開放，授權其他人修改或發布等。作為政府的資訊科技顧問，政府資訊科技總監辦公室亦自2003年起，參與推廣及使用開放源碼的軟件。《香港01》亦已向資科辦查詢，政府在推廣及使用開放源碼軟件外，對於政府所開發的應用程式，如「安心出行」，會否有開放程式原始碼的相關建議或措施？截稿前暫未收到當局回覆。

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多地均開放接觸史追蹤應用程式原始碼

事實上，世界多地均有推出類似的接觸史追蹤（Contact tracing）應用程式，不少先進國家均會開放程式的原始碼，例如英國國民保健系統（NHS）推出NHS COVID-19應用，當局將應用程式及後台系統的原始碼上載至Github平台。歐盟國家如德國當局亦將接觸史追蹤應用程式源碼開放，並邀請民間加入改進程式。

而新加坡當局早前亦有開放當地「合力追蹤」程式的原始碼。然而，該程式近期引起爭議，程式推出初期，當地政府曾保證所收集數據僅用於抗疫用途，但在上月，當局改口稱當地警方可在某些情況下取用追蹤數據，引發私隱憂慮。