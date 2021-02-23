安心出行｜私隱專員鍾麗玲：無看原始碼　程式無取GPS無追蹤功能

政府於上周四(18日)重開食肆晚市堂食，但市民進入食肆前須使用「安心出行」或登記個人資料。個人資料私隱專員鍾麗玲今日於港台《千禧年代》稱，以國際標準來說，安心出行使用較少侵犯私隱的模式，指程式無追蹤功能，下載時亦不用提供個人資料。

創新及科技局局長薛永恒早前接受訪問時表示，因版權問題拒公開程式原始碼。鍾麗玲指出，檢視程式的私隱問題時，主要看應用條款及私隱政策，不是考慮資訊科技，但有就技術層面向資訊科技總監辦公室要求更多資料，讓公署內的資訊科技部門檢視，程式開發商有第三方私隱影響評估的報告。