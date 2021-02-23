安心出行｜私隱專員鍾麗玲：無看原始碼　程式無取GPS無追蹤功能

撰文：鍾妍
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政府於上周四(18日)重開食肆晚市堂食，但市民進入食肆前須使用「安心出行」或登記個人資料。個人資料私隱專員鍾麗玲今日於港台《千禧年代》稱，以國際標準來說，安心出行使用較少侵犯私隱的模式，指程式無追蹤功能，下載時亦不用提供個人資料。
創新及科技局局長薛永恒早前接受訪問時表示，因版權問題拒公開程式原始碼。鍾麗玲指出，檢視程式的私隱問題時，主要看應用條款及私隱政策，不是考慮資訊科技，但有就技術層面向資訊科技總監辦公室要求更多資料，讓公署內的資訊科技部門檢視，程式開發商有第三方私隱影響評估的報告。
鍾麗玲表示，同事有檢視安心出行程式，認為不會取GPS數據，無追蹤行蹤功能。（羅國輝攝）
鍾麗玲指，理解市民對安心出行的關注，主要是追蹤行蹤及獲取個人資料的部分，她說同事有檢視程式，認為不會取GPS數據，無追蹤行蹤功能，而下載程式時亦不用登記，毋須提供個人資料，掃描二維碼後的出行紀錄亦只在用戶手機，不會有政府「大台」紀錄，認為做法比新加坡好。
▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼
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問到食肆或處所即場查閱市民登記資料有無違私隱條例，鍾麗玲指不會，因食肆收集資料時可有步驟確保資料準確，但提醒資料不能亂用作直銷等用途，員工亦要小心保存資料，認為現時有食肆放置大箱裝登記資料，顧客看不到他人資料的做法非常好。
▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼
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