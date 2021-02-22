撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-22 20:42

政府上週開始要求食肆及部分指定處所，確保顧客在進入場所前使用「安心出行」或登記資料，而「安心出行」下載量亦同時急增，至今接近269萬次。今日（22日）網上有討論指，「安心出行」Android版在多個島國及非洲國家中，下載量均排在「健康與健身」類別的首位，有關排名旋即引起熱議，有人質疑下載量或存水份。 政府資訊科技總監辦公室（資科辦）回覆查詢時表示，「安心出行」流動應用程式可由不同地區的應用程式商店下載，以便利在香港居住、公幹或旅遊等人士使用；程式總下載量接近269萬，當中超過97%（即超過261萬）由香港地區的應用程式商店下載。 值得注意的是，由於部分地區如內地，Google Play未必可廣泛使用，未知會否影響排名計算。《香港01》另向Appfigures查詢排名的來源及計算方法；以及若某地不能使用Google Play或用家數量較少，會否影響排名，正等待回覆。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

+ 4 + 4 + 4

今日網上流傳應用程式數據網站Appfigures對「安心出行」的分析數據，顯示「安心出行」Android版，下載量在多個國家排在「健康與健身」類別的首位，並且有圖表顯示「安心出行」在數個國家的下載排名，近期有明顯爬升。

在19個地區中的「健康與健身」分類排榜首

《香港01》記者在Appfigures上查看「安心出行」Android版的數據，發現程式在52個國家或地區中有排名，並在18個國家或地區中的「健康與健身（Health & Fitness）」下載排名中居首，除了本港、澳門及內地，亦在多個島國及非洲國家中排榜首，如巴布亞新幾內亞、開曼群島及英屬處女群島。

（Appfigures網站截圖）

「安心出行」在「健康與健身」類應用排名第一的地方包括：本港、澳門、內地、安提瓜和巴布達、百慕大、巴哈馬、伯利茲、佛得角、斐濟、密克羅尼西亞、幾內亞比紹、冰島、開曼群島、尼日爾、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、特克斯和凱科斯群島、英屬處女群島。

近一週數島國「安心出行」排名明顯上升

而記者亦嘗試選取數個國家，查看「安心出行」在不同地區中的下載量排名變化，可以看到在巴哈馬、伯利茲、佛得角及安提瓜和巴布達等地，程式下載量排名在最近一星期有明顯上升。

（Appfigures網站截圖）

資科辦：近269萬次下載中超過97%自香港地區下載

資科辦回覆查詢時表示，「安心出行」流動應用程式可由不同地區的應用程式商店下載，以便利在香港居住、公幹或旅遊等人士使用。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

資科辦指，根據各應用程式商店（appstores）所提供的資料，「安心出行」流動應用程式至今的總下載量接近269萬，當中超過97%（即超過261萬）由香港地區的應用程式商店下載；而iOS及Android 分別佔103萬及166萬。

內地難用Google Play 下載量仍排第一

值得注意的是，部分地區如內地，Google Play未必可廣泛使用，未知會否影響排名計算。《香港01》另外向Appfigures查詢排名的來源及計算方法；以及若某地不能使用Google Play或用家數量較少，會否影響排名，正等待回覆。