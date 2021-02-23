限聚令｜2人限聚實施近3個月　政府宣佈周三凌晨起放寬至4人

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-23 18:11

本港新冠肺炎疫情近日有緩和跡象，社交距離限制措施有望放寬。政府今日下午（23日）公佈，由明日（24日）零時零分起放寬限聚令，在公眾場所聚集人數限制由2人放寬至4人。

據資料，因應第四波疫情，2人限聚令由12月2日起實施，橫跨聖誕節、新年及農曆新年假期，維持至今已近83天。

政府公佈，2月24日零時零分起，在《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）下，在公眾場所進行羣組聚集的人數限制，由2人放寬至4人。

除獲豁免者外，至3月3日的8日期間，如違返人數上限，根據第599G章均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁6個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

政府同時延長《預防及控制疾病條例》下規例有效期至今年9月30日，包括︰



（1） 《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）

（2） 《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）

（3） 《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）

（4） 《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）

（5） 《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）

（6） 《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）

（7） 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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另外，上周四年初七（18日）起，食肆限桌令及營業限制已有條件放寬，食肆可恢復晚市設堂食至晚上10時，並可擴至最多4人一枱，惟須安排員工每14日進行病毒檢測，及食客進入時須掃描「安心出行」或登記姓名電話。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼