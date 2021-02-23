撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-23 18:03

受新冠疫情打擊，本港經濟持續低迷，失業率更飆升至7%，逾25萬人失業。多個政黨一直要求政府設置失業援助金，但據悉政府高層經過內部討論後「落閘」。勞工及福利局局長羅致光一直以強硬態度拒絕設立失業援助金，指會與綜援等現行支援措施重疊，亦並非公平的機制。 消息人士向《香港01》表示，政府認為完全不向失業人士伸出援手並不可能，所以將會在明日（24日）公布的《財政預算案》中，推出百分百擔保個人貸款計劃，助失業人士暫渡難關。 據悉，計劃會由按揭證券公司向失業人士貸款，並由銀行作為中介審批，申請人士只需要證明數月前有工作，及提供相關入息證明，便可申請貸款。貸款上限為申請人失業前平均月薪的6倍，上限8萬元，年息1厘，申請人首12個月還息不還本，本息其後可攤分5年償還。若貸款人能在5年內如期還款，即可退回利息，變相可免息貸款。

財政司司長陳茂波明日將公布新一份《財政預算案》。

計劃屬輔助性質 「讓失業者多一個選擇」

據了解，自由工作者只要能提供入息證明，亦可申請是次貸款計劃。政府消息人士表示，希望計劃能成為失業人士的救命草，強調目的並非是賺取利息；而出於避免計劃被濫用，故要求申請人出示入息證明，又相信銀行不會胡亂批出借貸。

消息人士又形容，計劃屬輔助性質，「讓失業者多一個選擇」，以最低成本做最精準的措施，幫助最有需要的人，並防止被濫用。

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失業援助金告吹 因政府內部分歧大

早前有政黨建議政府設立失業援助金，向每名失業人士提供為期6個月、每月6千元的失業援助。來自政黨高層消息指，據其了解，今次預算案未有推失業援助金，並非財政負擔不來，以現時失業人數25萬人計算，若每人每月發6千元，為期6個月，總開支約100億元，政府其實可以承受得來，問題是政府高層內對此意見分歧，最終決定告吹。

事實上，主責勞工政策的勞工及福利局局長羅致光，過去這段日子曾多番否定設立失業援助金的可能性，並強調失業人士可領取綜援，政府亦會創造職位紓緩失業問題；他早前更表示，如社會希望認真討論失業保險，便只能叫停現時取消強積金對沖的工作。