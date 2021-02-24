財政預算案｜派糖大縮水退稅上限減　即用01計稅機　計計你慳幾多

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【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今（24日）發表新一份財政預算案，在肺炎疫情影響仍然持續下，紓困措施竟大減。今年未如去年般全民「派錢」；此外，雖然薪俸稅及個人入息課稅仍會100%寬減，但寬減額上限則由20,000元減至10,000元。

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疫情持續一年，重創本港經濟，嚴重影響民生。陳茂波今公布最新一份財政預算案，但紓困措施較去年大減，不但未如去年般全民「派錢」，薪俸稅及個人入息課稅寬減額上限，亦由去年20,000元減至10,000元。

▼2021年預算案紓困措施一覽▼

- 寬減2020/21課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元（涉款114億元）

- 寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1,500元為上限，其後兩季以每戶每季1,000元為上限（涉款116億元）

- 為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000的電費補貼（涉款28億元）

- 向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼（涉款23.8億元）

- 在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼，發放多半個月金額（涉款1.2億元）

- 為參加2022年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費（涉款1.5億元）

- 綜援計劃下設立有時限的特別計劃，援助失業人士

- 為使失業人士設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」

- 資助超過三千幢差餉租值不高的老舊樓宇業主進行渠管維修或提升工程等（涉款10億元）