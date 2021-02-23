科興疫苗｜私家診所最快下周二打針　1500間供預約　腎上腺素應急

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-23 17:35

【科興、BioNTech疫苗預約接種】隨着內地科興疫苗率先到港，政府展開新冠疫苗接種計劃。科興疫苗不必超低溫冷藏及稀釋，故可安排在診所接種。 衞生署今日（23日）向私家醫生舉辦簡介會，西醫工會主席楊超發表示，有數百名醫生參加，疫苗登記網站對醫生亦十分方便。另一名私家醫生林永和則透露，私家醫生本周五可以預訂疫苗，相信最快下星期二（2日）便可以為市民接種。而指引建議，接種完疫苗的市民需要在診所休息30分鐘觀察情況，診所內亦備有腎上腺素以備不時之需。

衞生署今日在香港醫學專科學院為私家醫生講解接種疫苗事宜，簡介會約長兩小時。政府早前預計全港逾1200名醫生參與，涵蓋逾1500間診所。西醫工會會長楊超發表示，今日約有數百名醫生參加，形容簡介會是成功，氣氛良好。他表示，私家醫生收到的將會是科興疫苗，每批為40或80支，「如果平時有參加疫苗資助計劃嘅就會上返個網站，好方便。」

▼2.23 疫苗接種中心試業情況▼

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收到不少病人查詢 適唔適合打

家庭醫生林永和則透露，政府會在本周五向醫生發放40或80支的疫苗，預計3至4天運到診所，預計最快下星期二、三（3月2、3日）開始為市民接種。他認為，現時5間社區疫苗接種中心及18間醫管局轄下的普通科門診診所的預約已爆滿，自己也收到不少病人的查詢，「睇開病嘅都問幾時打，適唔適合打」，認為市民的反應是踴躍。

市民在接種第一針後要在28日後接種第二劑，林永和指，衞生署會在醫生首次訂針後的三星期再送針到診所，「唔使擔心話無針嘅」。他個人則將會訂80支疫苗到診所，為有需要市民接種。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

至於疫苗的風險、責任方面，林永和稱，會先建議市民在網上參考疫苗資訊，在診所作健康評估，市民要簽署電子自願書，「條款上政府都知醫生係幫呢個計劃，問責上會有個豁免喺度。」林又指，私家醫生收到疫苗的同時，亦會收到腎上腺素供應付緊急情況，「大家唔使擔心」。

另外，指引亦建議接種完疫苗的市民需要在診所休息30分鐘觀察情況。楊超發認為，診所位置有限，但會盡量安排，「臨床上如果有不良反應會喺15分鐘內出現，好少話咁耐」。

▼圖解疫苗接種預約系統登記過程▼