科興疫苗｜安老院舍指正等待當局安排接種　耆康會︰員工亦觀望緊

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-23 20:52

本港訂購的首批內地科興疫苗於上周五（19日）下午抵港，復星與德國藥廠BioNTech的復必泰疫苗則本月底到埗，合共200萬劑。五個群組可獲優先接種，如醫療人員、60歲或以上長者、安老院舍及殘疾人士員工及紀律部隊等。

多間早前曾爆疫的安老院舍職員表示，當局並未安排為院友接種疫苗；亦有職員指預約系統擠塞，或等待網絡暢順後預約接種。耆康會服務總監陳國安表示，因每名員工的身體狀況不同，會讓他們自行選擇接種，除非社署強制要求員工接種疫苗。他亦指，部分長者家屬及員工仍在觀望中。

+ 4 + 4 + 4

自疫情爆發至今，除了高危的餐飲、酒吧等行業外，亦不斷出現院舍爆發的群組，更不幸有被感染的長者病故。安老服務協會已於本月初表示，政府將為安老院舍群組優先接種疫苗，首輪將挑選10間入住100位長者以上的院舍，安排職員注射疫苗。

多間曾爆疫院舍指未收到通知

記者今日致電到多間早前曾爆疫的安老院舍，願意回應的院舍員工均表示，政府仍未派員到院舍接種疫苗。其中，港泰護老中心群組共有46宗確診個案，其職員表示，衞生署沒有派員到院舍視察情況，故仍在等待通知，「每次檢測咩都好都有通知，唔使我哋聯絡。」問到作為職員會否接種疫苗，他指「佢點安排就點安排啦」。

屯門康和護老中心群組共有40宗確診個案，職員表示當局沒有派員到院舍，亦不清楚其他同事的想法，認為是否願意接種為私人問題。他亦指，年輕的同事或已於網上預約，他亦願意接種，待網絡暢順後或會預約，「有得打咪打囉，但而家個系統咁擠迫。」而上個月曾出現確診個案的健寧護老院，其職員指已已預約接種科興疫苗，院舍亦收到通知正等待安排。

▼2.23 疫苗接種中心試業情況▼

+ 5 + 5 + 5

耆康會服務總監︰院友家屬無明顯心急話要打

耆康會啟業護理安老去年亦曾出現數宗個案，耆康會服務總監陳國安透露，耆康會轄下共有9間院舍，共照顧約1,200長者。他指，暫未收到社署的通知，不過希望屆時當局分批為長者接種。他解釋，若長者出現輕微副作用，需要同事跟進及照顧。

陳亦觀察到大部分長者家屬沒有明顯的意向，「佢哋屋企人都冇明顯心急話要打，或者打咩針，都係觀望住先。」但他估計，當局應只安排一款疫苗到院舍接種，推斷家屬屆時或別無選擇，因此收到消息後，會事先通知他們以徵得同意。他亦強調，接種疫苗後不會鬆懈，繼續現有的防疫措施，不過他指，會視乎社會的情況，讓已接種疫苗的長者與家人團聚。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

讓員工自行選擇接種

問到會否要求員工接種疫苗，陳國安回應指，現階段社署容許員工自願接種，而每名員工的身體狀況不同，因此讓他們自行選擇，亦會提供證明文件讓願意接種的員工預約；除非日後情況有所改變，如社署強制要求員工接種疫苗。他亦坦言，由於政府剛實施疫苗接種計劃，現時沒有員工接種的數據。不過據他觀察，由於早前曾安排藥劑師向員工講解疫苗，「佢哋似乎都係觀望緊。」

▼圖解疫苗接種預約系統登記過程▼