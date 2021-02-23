科興疫苗｜開放預約16小時錄7萬人登記　港府：未來2星期預約額滿

撰文：梁煥敏
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2019冠狀病毒病疫苗接種計劃今日（23日）開始接受網上預約，在5間社區接種中心和18間醫管局轄下普通科門診診所接種疫苗。港府於今日下午公布，截至今日下午4時，所有由2月26日（本周五）至3月11日，這兩星期的預約已經滿額，現共有約70,000名市民，在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。
政府發言人表示，會在稍後時間公布接種的最新安排。
港府於今日下午公布，截至今日下午4時，所有由2月26日（本周五）至3月11日，這兩星期的預約已經額滿，今早到郵政局等候的市民眾多。（資料圖片/梁鵬威攝）
港府於今日下午公布，截至今日下午4時，所有由2月26日（本周五）至3月11日，這兩星期的預約已經滿額，現共有約70,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。首批100萬劑科興疫苗，早前已經抵港。港府於今(23日)凌晨起，開放新冠疫苗接種計劃預約，優先群組市民可於網上進行登記接種，最快本周五(26日)起可以打針。
▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼
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社區疫苗接種中心每日朝8晚8運作，市民須於網上預約系統，揀選所接種的疫苗，並預約接種第一針和第二針的時間和地點。現時全港設立29個社區疫苗接種中心，但只有5個供接種科興疫苗，另外24個則會於稍後供接種BioNTech/復星疫苗「復必泰」，暫未開放選填。
▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼
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此外，港府向不同藥廠購入新冠肺炎疫苗，當中包括德國BioNTech/內地復星的mRNA疫苗。據了解，首100萬劑疫苗最快於本周四（25日）抵港。
▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼
▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼