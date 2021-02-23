科興疫苗｜開放預約16小時錄7萬人登記　港府：未來2星期預約額滿

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃今日（23日）開始接受網上預約，在5間社區接種中心和18間醫管局轄下普通科門診診所接種疫苗。港府於今日下午公布，截至今日下午4時，所有由2月26日（本周五）至3月11日，這兩星期的預約已經滿額，現共有約70,000名市民，在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。

政府發言人表示，會在稍後時間公布接種的最新安排。