鄧炳強馬不停蹄現身長洲慰問同袍　稱正研低殺傷力武器以降低武力

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-15 12:56

繼旺角花墟、維園年宵市場、黃大仙祠、車公廟、林村等地慰問同袍後，警務處處長鄧炳強的拜年之旅仍未結束，繼續馬不停蹄走遍全港。今日大年初四更深入離島，到長洲警署慰問同袍。 鄧表示，警方會繼續行動，杜絕非法燃點炮仗及煙花的情況；近期亦已推出了兩個武器，包括催淚水槍、胡椒球彈手槍，目的是使用真槍以外的武器以降低武力，至於其他裝備仍在研究中。

▼圖解電槍使用情況▼

鄧炳強今早約11時坐水警輪抵達長洲，在一眾警員護送下步行至長洲警署，而他的助手更提著青葡萄，相信此行目的為慰問同袍及拜年。途中亦有不少居民及遊客，向他揮手打招呼及拍照。

鄧炳強於長洲警署逗留約20分鐘後離開，他表示近日農曆新年有非法燃點炮仗及煙花的情況，「一定要盡力堵截呢啲情況。」他亦指，警方於過年前已杜絕了不少個案，但會繼續行動。

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早前有消息指，警方已購入電槍測試，研究是否引入為警方裝備使用。問到為何研究電槍，鄧炳強並無直接回應，但他表示，研究此類低殺傷力武器，目的是使用真槍以外的武器以降低武力，並更為安全。

▼法國警察曾同時使用電槍和催淚劑 致疑犯全身着火▼

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鄧亦透露，近期已推出了兩個武器，包括催淚水槍、胡椒球彈手槍，至於其他裝備仍在研究中。「目的係安全，多個選項用較低嘅武力達到目的。」

此外，他亦強調會全力配合政府接下來有關疫苗接種中心的工作。其後，鄧炳強於11時45分步行至碼頭，並與當值警員互相祝賀後離開。