確診食肆大廈｜肯德基麥當勞分店上榜　有患者傳染期到九肚山豪宅

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-23 23:39

第四波疫情稍緩，今日（23日）新增12宗確診個案，當中11宗為本地個案，3宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，新增5間食肆上榜，包括莊士倫敦廣場肯德基、西寶城麥當勞、堅尼地城花園餐廳等。當中，一名39歲女患者（編號：10888）於2月21日發病，傳染期內曾赴9個地方，包括沙田九肚山豪宅駿嶺薈。

根據衞生防護中心資料，今日新增12宗個案，編號為10886至10897，年齡介乎9至63歲，涉及6女6男，當中11宗為本地個案，無源頭個案佔3宗。

文苑樓前座疑一家四口中招 女患者傳染期到勻港九新界

油麻地文苑樓前座疑有一家四口染疫，當中35歲男患者（編號：10891）列感染源頭不明個案，他在本月17日發病；相信屬同一居所有的三人為列為關連個案，包括一名39歲女患者（編號：10888）、一名63歲婦人（編號：10889）及一名9歲女童（編號：10890 ），首二人分別在21日及15日發病，女童則無病徵。

39歲女患者於21日起開始發病，資料顯示，她曾於傳染期內去過9個地方，包括於19日到過莊士倫敦廣場肯德基、沙田九肚山豪宅駿嶺薈；於20日到過Imperial Kennedy花園餐廳、西寶城麥當勞、西寶城Panash Bakery&Café；於21日到過灣仔莊苑、中西區大新閣、東區威德閣及灣仔雍藝軒。

另外，衞生防護中心下午在記者會公布，荃灣大壩街火山燒35歲廚房工確診，衞生署資料顯示，他就是居於文苑樓前座的35歲男患者，他於2月17日起出現病徵，報告最遲21日曾回店，十多名同事須送檢疫。

至於另外兩宗無源頭個案，則分別居於新蒲崗金橋大廈、荃灣荃灣中心南寧樓。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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紅磡環海．東岸1C座等三大廈列強制檢測大廈

食物及衞生區刊憲列明將三棟大廈納入強制檢測公告，分別為：油麻地文苑樓前座、荃灣荃景圍荃灣中心南寧樓及龍紅磡環海．東岸1C座，三座樓宇今日均有居民列確診個案。

何在2月10日至23日期間曾身處上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於25日或之前接受檢測。受檢人士若在21日23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（24日）會在荃灣中心為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站。位於深水埗楓樹街遊樂場、九龍佐治五世紀念公園及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至28日（星期日）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼