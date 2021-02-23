選舉事務處職員確診　周一最後上班　九龍灣國際展貿中心公室關閉

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增12宗確診。選舉事務處公布，一名文書主任確診，昨日（22日）最後上班，患者工作的九龍灣國際展貿中心13樓辦公室今日下午己關閉消毒，查詢櫃位及選舉資訊中心會暫停，電話查詢僅提供有限度服務。

選舉事務處公布，一名文書主任確診。（資料圖片）

選舉事務處查詢熱線組同層　服務受影響

選舉事務處表示，確診新冠肺炎的文書主任於九龍灣國際展貿中心13樓工作，負責選民登記的後勤工作，辦公室並不對外開放，最近一次上班日期為本月22日，目前已入院接受治療，該名員工工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

基於公共衞生考慮，選舉事務處下午已關閉九龍灣國際展貿中心13樓辦公室，以進行徹底清潔和消毒。設於該樓層的查詢櫃位及選舉資訊中心亦會暫停服務直至另行通知。由於查詢熱線組的工作地點亦屬同一樓層，因此選舉事務處電話查詢服務亦受到影響，只能維持有限度服務，直至另行通知。

選舉事務處在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入辦公室人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強。

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