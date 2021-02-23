兩女子土瓜灣錢大媽、牛池灣街市買菇　食後嘔吐腹痛疑食物中毒

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-23 22:27

再有港人疑因吃毒菇後引致食物中毒！衞生防護中心今日（23日）表示，兩名女子昨日（22日）在家中，分別烹煮和進食購自「錢大媽」及牛池灣街市的菇類，約半小時至一小時後，出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀；同日到伊利沙伯醫院求醫，目前情況穩定。

其中一種菇購自「錢大媽」，圖中非涉事分店。（資料圖片／張家豪攝）

根據資料，個案涉及兩名女子，年齡分別是35和66歲，二人為香港人，是親戚關係，分別於土瓜灣落山道嶺南大廈地下「錢大媽」，及牛池灣街市一間店舖，購入豬肚菇及散裝菇。

二人昨日連同翠玉瓜烹煮，並且進食，惟約半小時至一小時後，出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀，同日到伊利沙伯醫院求醫，目前情況穩定。



衞生防護中心正檢驗有關菇類，調查仍然繼續，已就此通知食環署。發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀，而因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人提醒，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。