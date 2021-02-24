財政預算案2021｜料推失業百分百貸款 　市民批無用盼取回強積金

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-24 09:38

新冠肺炎疫苗打擊經濟，《財政預算案》將於今早（24日）11時公布。消息指，將會向失業人士提供貸款，貸款上限為申請人失業前平均月薪的6倍，上限8萬元，年息1厘，申請人首12個月還息不還本。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量在港台《千禧年代》表示，計劃將涉160億元，相信當中有10%是壞帳。有失業市民狠批，計劃無用，擔心未來未能還款，要求取回強積金。

本港失業率飆升至7%，逾25萬人失業。（資料圖片／梁鵬威攝）

消息指，貸款上限為申請人失業前平均月薪的6倍，上限8萬元，年息1厘，申請人首12個月還息不還本，本息其後可攤分5年償還。若貸款人能在5年內如期還款，即可退回利息；自由工作者只要能提供入息證明也可申請貸款。計劃會由按揭證券公司向失業人士貸款，由銀行作為中介審批。

莊太量指出，按失業率及借出金額計算，計劃會涉及160億元，「無可能係去到200至300億元，無理由鼓勵啲人去失業㗎嘛」，故認為政府要在計劃上劃界線，但無須加入資產審查等限制，因為與失業救濟金的長久措施不同。他又相信，計劃中會有10%是壞帳，利息會是每月約千多元。

聽眾批評「我哋用積蓄生存，仲要我哋孭個債？」

失業半年的黃先生致電批評計劃，失業人士已經無工開，借錢後又要還息，「我哋用積蓄生存，仲要我哋孭個債？」他促請，政府放寛領回強積金，「你唔使派錢俾我，俾返強積金一部分我哋」，又質疑政府只理庫房，不理市民生死，「要還息幾千，但仲要還本㗎嘛」。

同樣失業的李先生也質疑計劃，「我遲下到份工一萬幾千，但又要還返幾千元，咁做三個月失業點計？」他透露，其強積金供款有約10萬元，促請政府容許市民使用強積金，或者直接派錢。