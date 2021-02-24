財政預算案｜本年度赤字2576億創紀錄　料未來五年續「見紅」

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-24 13:30

新一份財政預算案今日（24日）出爐，財政司司長陳茂波公布，政府2020-21年度財政赤字達2,576億元，為歷史上最高赤字紀錄，至於財政儲備有9,027億元。政府預算2021-22年度繼續赤字，料達1,016億元，並預料由2022-23年度至2025-26年度會連續四年赤字。為節省開支，政府將落實公務員編制「零增長」，及壓縮1%經常開支撥款。

料赤字至2025-26年度

陳茂波表示，過去一年為應對疫情紓困大幅增加開支，兩年間財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月。政府2020-21年度收入修訂預算為5,435億元，較原來預算低5.1%，即290億元，主因是地價的收入較預期少。

政府預算2021-22年度繼續財政赤字，料達1,016億元，相等於本地生產總值3.6%，主要是由於推出逆周期財政措施及經常開支持續上升。並預料由2022-23年度至2025-26年度會連續四年赤字，經營赤字介乎224億至407億元。有關預測並未計及政府未來可能推出的退稅及紓緩措施。

料2026年財政儲備減至7,758億元

財政儲備方面，預計至2026年3月底，財政儲備為7,758億元，相當於本地生產總值22%，或12個月政府開支。

陳茂波表示，即使赤字，來年度不會削減用於教育、社會福利和衞生政策範疇的資源，料經常開支預算合共3,023億元，佔政府總經常開支預算58%。

將凍公務員編制 壓縮1%經常開支

為節省開支，政府於2021-22年度會落實公務員編制「零增長」。並會在政府經常開支撥款方面壓縮1%，料可節省39億元。陳茂波表示，於與薪酬相關的開支佔政府部門經常開支約六成，壓縮的空間很有限，所以節省主要來自餘下的四成，包括一般開支及資助金等主要類別，所有部門均要認真檢視。

增加收入方面，政府會上調股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額支付0.1%，提升至0.13%。政府不會調整利得稅及薪俸稅，會持續檢視。至於引入新稅項方面，政府認為不具條件，會研究及準備，適時展開討論尋求共識。

另外會檢討差餉制度，包括應否引入累進差餉制度及為自住物業提供恆常寬減，以及會考慮把繳納差餉的主要法律責任由物業的使用人轉移至業主。政府會諮詢立法會相關事務委員會的意見。

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為1997年以來最高赤字

據資料，本港自1997年回歸後，政府共有7個財政年度「見紅」，包括1998-99年度、2000-01至2004-05年度連續4年錄赤字。時隔15年後於2019-20年度再錄赤字，2020-21年度續「見紅」，赤字2,576億元，突破2001-02年度的633億元，成為歷史上最高赤字紀錄。至於財政儲備方面，本年度料有9.027億元，為近年最少，但仍高於2015-16年度以前水平。

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