封區檢測｜新蒲崗金橋大廈封鎖區6人、紅磡崇愛樓14人違檢測公告

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-24 11:46

政府昨晚（23日）於新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈「封區檢測」，是2021年農曆新年後第一次。行動今日早上完成，無人確診，而政府再於行動後執法，結果發現有6人未進行強制檢測，政府已向他們發出強制檢測令。 另外，九龍城民政事務處聯同九龍城警區和衞生防護中心，今天（24日）在紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓執法，該座大廈早前被納入強制檢測公告，今早的行動發現有14人違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。

2月23日晚上新蒲崗錦榮街「受限區域」內金橋大廈及東誠大廈的情況。（李澤彤攝）

政府昨晚於新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈「封區檢測」，行動今早完成，無人確診，而政府再於行動後執法，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測，執法行動在今日上午約10時30分完結。結果發現有6人未進行強制檢測，政府已向他們發出強制檢測令。

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另外，九龍城民政事務處今日聯同九龍城警區和衞生防護中心在紅磡一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，行動由今日上午約7時30分開始，至上午約9時50分結束。紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動中，政府共檢查了264名居民的檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

翻查資料，政府在2月4日及19日都宣布紅磡崇愛樓的居民需接受強制檢測。

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