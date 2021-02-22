強制檢測大廈｜增7樓宇　澤豐花園澤民樓、北角偉文大廈二度強檢

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-22 23:42

本港周一（22日）新增16宗確診個案，當中4宗為源頭不明個案。政府晚上就強制檢測公告刊憲，將七幢大廈列入強制檢測，包括康怡花園D1座、屯門澤豐花園澤民樓等。當中澤豐花園澤民樓及北角偉文大廈均為第二度被納入強制檢測。任何人由本月9日至22日，曾在以上地點逗留超過2小時，需要於周三（24日）或之前接受檢測。

▼屯門澤豐花園澤民樓1月份強制檢測▼

+ 2 + 2 + 2

政府於晚上刊憲，向七幢大廈發出強制檢測公告，分別為恆安邨恆海樓、元朗八鄉橫台山永寧里328A號、北角偉文大廈、康怡花園D1座、筲箕灣東盛苑、華貴邨華禮樓，及屯門澤豐花園澤民樓。

偉文大廈一個月內兩度強檢

當中屯門澤豐花園澤民樓曾於1月份內納入強制檢測，而北角偉文大廈同樣於本月初曾被要求強制檢測。今日新增的兩宗個案，其中一名53歲女患者居於澤豐花園澤民樓，她並無病徵，為另一確診者的關連個案，在18至20日曾到9個地方；一名45歲男患者居於北角偉文大廈，亦是另一確診者的關連個案，他有病徵。

北角偉文大廈於一個月內兩次被納入強制檢測。（Google街景圖片)

須最遲2月24日前往檢測

政府刊憲，根據《預防及控制疾病 ( 對若干人士強制檢測 ) 規例》( 第 599 章，附屬法例 J) ，指明任何人士不論以何種身分，包括但不限於住客、訪客及工作人員 ，在2月9日至2 月22日期間，曾身處上述地方之一，需要在2月24日或之前，由流動採樣站、社區檢測中心、索取樣本瓶等不同方法，進行新冠病毒檢測。

受檢人士若在2月20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

根據衞生防護中心資料，今日新增四宗源頭不明個案，當中一名76歲男病人（個案編號：10877）居於觀塘宜安中心，他是一名退休人士，於2月5日發病，至2月21日檢測，該處於過去14日內總計有4名確診患者；安田邨安健樓亦多一名源頭不明確診患者（個案編號：10876），她於2月19日發病，任職陪月員，該處同樣於過去14日內總計有4名確診患者。其餘2宗源頭不明個案分別居於恆安邨恆海樓及橫台山永寧里。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

+ 17 + 17 + 17