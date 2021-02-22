強制檢測｜政府派員到乙明邨明恩樓執法　檢查2500人約70人違強檢

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-22 17:10

沙田乙明邨明恩樓早前被納入強制檢測公告，政府今天（22日）在大廈進行執法行動，由今日上午約6時開始，至下午約1時結束。共檢查約2,500名居民，約70人違反強制檢測公告。政府已向有關人士發出強制檢測令及/或處定額罰款5,000元。

政府今天（22日）在大廈進行執法行動，共檢查約2,500名居民，約70人違反強制檢測公告。（資料圖片／張浩維攝）

沙田民政事務處聯同香港房屋協會、沙田警區、衞生防護中心和醫療輔助隊在今日上午約6時起進行執法行動，要求乙明邨明恩樓的居民出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。當局人員於該大廈出入口查核住客的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動中，政府共檢查了約2,500名居民的檢測報告，其中約70名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠肺炎在社區散播，保障整體的公眾衞生安全。政府表示，明白執法過程可能引起一些居民的不便，希望市民諒解。