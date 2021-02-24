721白衣人案　法官質疑案情提反修例放映會　控方刪去相關段落

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-24 15:36

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，其中6人否認暴動等罪繼續受審，惟今日（24日）仍然未能傳召證人作供。法官葉佐文問及，為何要在控方開案陳詞提及721數天前的元朗反修例放映會，質疑放映會與本案有何關係。控方回應指要交代背景，葉官便反問若當天有粵曲晚會，是否又要在案情提及，而控方最終同意刪去放映會的段落。此外，葉官就控方開案陳詞提出多番疑問，控方在追問下承認當時白衣人先動手，而黑衣人則以滅火筒及消防喉還擊。

6名否認控罪的被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)，他們被控暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。

控方指要交代背景 法官反問是否要提及粵曲晚會

審訊踏入第3天，但控方仍未能傳召證人作供。控方開案陳詞中指及，案發前5天有反修例示威者在元朗舉行放映會，與持相反意見人衝突。而放映會後，網上出現訊息呼籲於7月21日到元朗集會，抗議放映會遭滋擾，亦有人稱要保衛元朗家園。

控方原準備傳召警員就相關事件作供，惟法官葉佐文今早問及，放映會與7月21日的事件有何關係。控方回應指，自放映會當晚起，網上便出現訊息呼籲於7月21日到元朗集會。在法官詢問下，控方承認7月16日和22日聚集的，非同一批人，亦非指控被告在16日有角色，但強調提及16日事件，是要交代案件的背景。

葉官便質疑，是否當天屯門公園有粵曲晚會，亦要在本案案情提及，以為何不寫15日發生的事。而控方最終同意刪去放映會的段落。

控方指白衣人先動手 黑衣人還擊

葉官亦問及，控方開案陳詞中提到，案發時白衣人和黑衣人在元朗站發生暴力衝突，當中「暴力衝突」的意思，在葉官追問下，控方解釋當時是白衣人先動手，並以藤條和木棍襲擊黑衣人，而黑衣人則用滅火筒及消防喉還擊。

控方又指，當黑衣人出閘及走上月台時，均有遭白衣人追打，而葉官隨即要求控方補充案情細節。

案件編號：DCCC 888/2019、11/2020、734/2020