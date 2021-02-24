財政預算案｜擔保借8萬救失業　餐廳經理賒借一年欲靠政府債冚債

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-24 17:05

政府今日（24日）推出新一份《財政預算案》，當中針對失業人士的措施包括設立申請期半年的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」及降低在職家庭津貼計劃工時要求。 有打算申請貸款計劃的基層人士指，因為自去年起因疫情失業，四圍問親友借錢支撐生活，若申請貸款成功，第一時間會先用作償還款項，但亦指「借錢後唔代表我有工開」，擔心日後無能力償還，直言「借貸（計劃）不唔係正常有良心香港人諗出嚟嘅惠民政策」。 然而，有不打算參與計劃的基層覺得，失業零收入，「（政府）仲叫人借錢，比個氹人哋踩」。

失業約一年的阿奇因為疫情失業，四圍問親友借錢支撐生活，若申請貸款成功，第一時間會先用作償還款項。（歐嘉樂攝）

自失業始問親友借錢生活 打算申請貸款「債冚債」

居劏房、失業約一年的阿奇直言，對新一份《財政預算案》感到失望和憤怒，認為政府「堅離地」，無助基層解決困難。原本做餐廳經理的他月入最多可達兩萬六，但因為疫情自去年年頭失業，唯有轉行「炒散」，試過做保安、餐廳散工，又試過做速遞員。然而，因為政府防疫措施禁晚市堂食，加上保安不是長工，做速遞員亦不是經常被分發訂單，一個月收入並不穩定，只得數千元月入。他認為，現時面對最大的困難是每月約二千元的劏房租金，收入「夠住唔夠食」，甚至節衣縮食每日只吃一餐，再依靠社區組織的食物支援。

孫先生認為，只要疫情完結，就能有工作、有收入償還貸款。（歐嘉樂攝）

若申請貸款成功 會用作償還過去一年借親友的款項

財政司司長陳茂波今日宣布針對失業人士，推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，阿奇認為，自己已失業超過一年，以散工為生，難以提供收入證明，加上擔心手續繁複，能成功申請的成數很低，但亦會「走去試吓」。他透露，因為沒有收入，不少生活費亦是問朋友和家人借，故打算若申請成功，第一時間會先用借貸償還款項。不過，他亦擔心借貸後無能力償還，「借錢後唔代表我有工開」，憂慮收入若無法回復正常水平，難以還債。他最期望政府能為其提供失業援助金及解決市民失業情況，而非推出貸款計款，直言「借貸（計劃）不唔係正常有良心香港人諗出嚟嘅為民政策」，對新一份《財政預算案》不滿意。

社區組織協會幹事施麗珊批《財政預算案》對基層太差，「唔收貨」。（歐嘉樂攝）

地盤工失業零收入 望借貸維持生計：生活需要錢

同樣打算借貸的孫先生，自2016年由內地來港，認為在港生活壓力大，甚至想過回到內地生活。他透露本來在疫情前做地盤工，月入有萬多元；但因為疫情，自十二月起已幾個月沒有工開，收入收萬多元變為完全零收入靠積蓄支撐，每月更要繳交三千元劏房租金。故見政府推出借貸計劃，自己亦打算申請，直言「生活需要錢」，借到的貸款會慢慢用，用作日常開支包括租金等。他認為，只要疫情完結，就能有工作、有收入償還貸款。

失業約一年的阿奇因為疫情失業，四圍問親友借錢支撐生活，若申請貸款成功，第一時間會先用作償還款項。（歐嘉樂攝）

零收入借錢亦無力償還 范生：比個氹人踩

有基層選擇借貸，但亦有基層認為計劃無助解決燃眉之急。70歲的范先生原來本做保安員，但因年紀大，公司在沒有通知期的情況下將他即時解僱，公司「一毫子都唔洗賠」。他認為政府今次的《財政預算案》對基層人士見死不救，「（政府）仲叫人借錢，比個氹人哋踩」，自己不打算參與貸款計劃，「還唔起冇收入」。不少失業基層最困難在零收入又要交租，近年成功「上樓」的范先生指，幸好成功申請公屋，「幫到好多」。

范先生認為政府今次的《財政預算案》對基層人士見死不救，「（政府）仲叫人借錢，比個氹人哋踩」。（歐嘉樂攝）

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

+ 4 + 4 + 4

組織批政府離地 對財案「唔收貨」

社區組織協會幹事施麗珊指，疫情下政府實施不同的防疫措施，間接令不同行業人士開工不足甚至失業，不少基層已山窮水盡，但政府就未有接納為失業人士提供失業援助的建議。施麗珊又指，基層人士「捱咗成年」，認為「政府好離地，感受唔到（基層）居民困難、痛苦」。

政府又建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低144小時下降至72小時。施麗珊認為，降低基本工時要求市民能獲的資助並不多，政府反而應降低最高的工時要求，令更多人可以受惠。她又認為政府推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」貸更只是為失業人士製造更多負擔，直言對《財政預算案》「唔收貨，對基層太差」。