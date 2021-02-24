財政預算案│失業自僱導遊稱難以月薪計算貸款額：得物無所用

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-02-24 14:35

疫情持續逾年，對旅遊業打擊尤其嚴重，不少從業員已失業多時。財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》，宣布政府將設百分百擔保的失業貸款，容許失業人士申領月薪6倍、最多借8萬元，年息1厘，還款期5年。有失業逾年的導遊表示，失業貸款計劃原意是解決失業人士的燃眉之急，但因自僱導遊每月收入並不穩定，難以以月薪計算可貸款額，認為政府的計劃不夠周詳，令他們得物無所用。

疫情持續逾年，對旅遊業打擊尤其嚴重，不少旅行社已停辦旅遊團多時，甚至結業。(馮國良攝)

財政司司長陳茂波今日發表最新一份《財政預算案》，宣布政府將設百分百擔保的失業貸款，容許失業人士申領月薪6倍、最多借8萬元，年息1厘，還款期5年，若貸款者如期還款，則可獲退還利息。從事導遊及領隊工作逾5年的May表示，自2019年8月完成北歐團後，便一直失業至今，期間只能接待零星的本地團，收入大受影響。她認為政府推出失業貸款對部份從業員有幫助，「因為有啲供緊樓，要被迫借財仔，好高息，咁如果要借錢不如借政府呢個」。惟她指不少導遊，包括她自己亦是自僱人士，每月收入不穩定，「淡季就一個月5000至8000蚊，旺季可以一個月3萬幾」，同時沒有固定僱主，難以提供工作證明，「因為我哋斷團計錢，都係出cash或者cheque」，故難以以月薪計算可貸款金額，認為政府考慮推出失業貸款計劃時不夠周詳，令他們得物無所用。

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促政府投放資源創建更多相應職位

坊間早前一直有聲音建議政府設立失業援助金，May形容此舉同樣是治標不治本，「一味派錢係冇用，政府一路都係用頭痛醫頭，腳痛醫腳嘅心態，其實我哋都想自力更生，不如投放更多資源喺再培訓課程上，幫助我哋轉型」。預算案中又提到政府會預留9.3億提升旅遊資源，當中.6億用來開展本地文化、古蹟及創意旅遊項目，以及開拓更多綠色旅遊資源，May表示，本地遊同樣受限於疫情發展，她指業界有不少能操多國語言的人才，政府應善用他們的才能，創造相應職位，提高他們的就業機會。

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