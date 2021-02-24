財政預算案｜5千元電子消費券行政費6億　陳智思：人手派成本更高

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-24 14:16

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今天（24日）公布新一份《財政預算案》，焦點是分5個月派發5000元電子消費券。行政會議召集人陳智思表示，整體而言，全體行會非官守成員支持《預算案》，希望立法會盡快通過，讓市民早日受惠。 政府消息指，派發5000元消費券需耗6億元。被問到為何不直接派錢，陳智思指自己剛剛才知道消費券是透過電子方式派發，認為恆常化派電子消費券安排後，下次再派就會更方便。

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陳智思說，感謝陳茂波在此艱難時刻發表一份全面的《預算案》，形容《預算案》穩經濟、紓民困，對《預算案》回應不同階層的訴求，他感到非常高興。他認同5000元電子消費券可幫助有需要人士，同時亦可帶動經濟，冀早日落實，希望用得著。

他又指，自己剛剛才知道消費券是透過電子方式派發，認為恆常化派電子消費券安排後，下次再派就會更方便，又認為若以人手派發消費券，成本更高。

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行會成員、民建聯葉國謙說，電子支付對香港來說比較新，但在其他地方已十分盛行，又指電子消費券非一次過派發，而是分5個月，若在當月未能用盡1000元，政府便會收回，認為做法能較實際推動香港經濟。