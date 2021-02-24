新冠疫苗│10優先院舍可揀疫苗　3月15前決定　最快3月中接種科興

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-24 17:30

新冠疫苗接種計劃日前展開，政府首輪會挑選10間院舍，為長者注射疫苗。據了解，社署已向相關院舍發信，信中提及院友可選擇接種BioNTech或科興疫苗，如選擇科興疫苗，最早於3月中開始，便可以接種，10間院舍最遲須於3月15日前回覆社署。

社署在信內提到，政府已開展疫苗接種計劃，並會安排外展隊到訪全港安老院、殘疾人士院舍及護養院，優先為院友接種疫苗。相關優先院舍，可選擇接種BioNTech或科興疫苗。

政府首輪會挑選10間院舍，為長者注射疫苗，相關院舍最遲3月15日回覆社署，選擇接種BioNTech或科興疫苗。（資料圖片）

如果選擇BioNTech，將由醫管局負責的社區疫苗接種中心，安排由醫護人員組成的外展團隊到院舍，為同意接種的院友接種，最早於3月下旬開始；若選擇科興疫苗，衞生署會透過院舍防疫注射計劃的到診註冊醫生，為院友接種，最早於3月中開始。院舍需將已表達意向接種的院友資料填寫好，並在3月15日或之前，將填妥的名單交回。

另外，社署將於3月初，為相關院舍提供流程指引，外展團隊亦會於接種BioNTech前，進行院舍視察以識別各特定區域，包括疫苗準備及稀釋區、疫苗接種區、接種後的休息區等，以及為已表達接種意向的院友評估，其是否適合接種BioNTech或科興疫苗。

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