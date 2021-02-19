新冠疫苗｜醫護及院舍照顧工會均指　若接種後才可工作不合理

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-19 09:55

港府訂購的其中兩款新冠肺炎疫苗，內地科興疫苗及復星與德國藥廠BioNTech的復必泰疫苗分別在今日（19日）下午及本月底前到港，當中五類優先人士可從四個途徑接種。 醫護人士屬其中一個優先接種群組，公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日指，醫護一直不熱衷接種疫苗，如安排在醫護工作地點及時間接種，效果會更好。然而她強調，如醫管局要求醫護接種後才可上班，做法「邏輯及情理上亦不合理」，因疫情爆發以來，醫護亦沒有疫苗「都照樣返工」；加上疫苗非100%安全。

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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馬仲儀今日於港台節目《千禧年代》中指，醫護屬優先接種群組是意料之內，但目前仍要再觀察一、兩日才可知道業界反應。而疫苗接種安排是否可方便醫護亦會影響反應，因不少醫護要輪班工作。她認為醫護一直不太熱衷於接種疫苗，如可安排在工作地點及時間接種，令醫護可在休息時間接種，相信效果會更好。

馬又指，由於醫護人員平日保護意識較強，相信「唔係一窩蜂衝去（接種），令擠逼嘅地方更擠逼」。她又坦言，雖現時有更多疫苗數據，但「疑慮唔係提交資料就無，要實際隻疫苗係點樣」，而疑慮亦包括是否安全及有沒有效。

對問到目前醫管局有否要求醫護先接種才可上班？馬仲儀指相信醫管局和政府一樣，希望醫護有較高接種率。然而先接種才上班在邏輯及情理上亦不合理，直言：「咁多個月都無疫苗同事都照樣返工，醫管局都話無大量同事工作時染疫」。加上疫苗有效率非100%，亦非一定安全。

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另外，安老院亦是其中一個優先接種群組，社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南在同一節目中指，工會立場是要求員工有「接種絕對自主權」。他引述行會成員林正財早前指，接種疫苗後可不須強制檢測，曾認為做法變相威脅員工，因部份院舍可將檢測時間當超時工作；如不接種疫苗，則須員工用自己時間作檢測，不接種疫苗成本增加。

他又指，工會早前調查反映，有90%同工擔心疫苗副作用、來源地等。而暫未聽到僱主要求一定要接種，但擔心將來發生僱主要求「最好就打」的情況。工會已向社署發信，要求員工有絕對自主權，即使不接種亦沒有懲處。