強制檢測大廈｜增6宗無源頭　竹園南邨、堅尼地城浚峰上榜

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-24 23:39

本港疫情未完全回穩，衞生署衞生防護中心今(24日)公布，本港新增17宗確診，其中16宗屬本地個案，當中6宗無源頭，今日暫錄得10多宗初步確診個案。多幢大廈需列入強檢大廈名單，包括沙田雲疊花園2座、華貴邨華賢樓、東旭苑東曉閣、深水埗572號、彌敦道315號，連同黃大仙竹園(南)邨華園樓、觀塘馬蹄徑麗裕大廈、西環堅尼地城爹核士街11號浚峰及元朗蓮花池11A號，共9幢樓宇上榜須強制檢測。杏花邨26座再增確診者，但之前大廈已納入強檢。 另外，有源頭不明患者曾於2月18日前往K11 Musea名潮食館用膳，另有5名初步確診者亦於翌日到訪，所有於本月18日後曾到訪的食客及員工需接受強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增17宗確診個案，涉及9女8男。張指，今日新增1宗輸入個案，編號#10987，為一名杜拜抵港人士，該患者於2月22日乘EK384航班抵港， 初步病毒株分析屬N501Y個案。

黃大仙竹園(南)邨華園樓列入新增強檢大廈。(資料圖片)

16宗本地個案方面，6宗屬無源頭個案，一名帝京酒店餅店售貨員確診，居於沙田雲疊花園2座，另華貴邨華賢樓、東旭苑東曉閣、深水埗福華街570至572號及彌敦道315號住客亦需接受強檢。

杏花邨26座再有確診者，但之前大廈已納入強檢名單。(資料圖片)

杏花邨26座亦有無源頭確診者，同一大廈於本月15日已列強制檢測名單，該患者當時與其家人的檢測結果呈陰性，惟本月20日感不適，隨後再檢測後證實呈陽性。

另外，黃大仙竹園(南)邨華園樓、觀塘馬蹄徑麗裕大廈、西環堅尼地城爹核士街11號浚峰及元朗蓮花池11A號亦需列入新增強檢大廈及場所。

K11 Musea名潮食館疑出現傳播鏈，所有於本月18日後曾到訪的食客及員工需接受強制檢測。名潮食館於下午已拉閘未有營業，商場職員稱今日安排清潔人員消毒餐廳附近範圍，稍後亦會於店內進行消毒。(張嘉敏攝)

此外，本港今日暫錄得10多宗初步確診個案，數人感染源頭不明，張竹君表示，今日有源頭不明的確診者，曾於2月18日曾前往K11 Musea名潮食館午餐，今日亦有5宗初步陽性個案人士曾於本月19日，分為3個組別，在相若時間於餐廳用膳，由於短時間內多人染疫，衞生防護中心擔心餐廳內有傳播，所有於本月18日後曾到訪的食客及員工需接受強制檢測，初步料涉18名員工。

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