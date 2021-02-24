新冠肺炎．2.24｜增17宗確診　BioNTech疫苗周四未能來港

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 麥凱茵 曹家駿 鄭秋玲 孔繁栩 鄧穎琳 陳淑霞 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-25 00:23

第四波疫情持續，本港今日（24日）新增17宗確診個案，累計增至10,914宗；另外初步確診有逾10宗，包括5人曾到尖沙咀K11 Musea名潮食館。

100萬劑德國BioNTech及復星醫藥的新冠疫苗「復必泰」原定明日（25日）抵港，不過食物及衞生局晚上發出聲明，根據復星醫藥今日通報，由於疫苗出口程序尚待完成，疫苗將未能於今日在德國付運明日抵港，當中並不涉及歐洲聯盟就新冠疫苗出口的管制問題，首批100萬劑復必泰疫苗會盡快由德國分兩班航班運送到香港。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

確診食肆大廈｜增6餐廳 德福美心皇宮、荃灣悅品The Platter上榜

【23:33】第四波疫情稍為回落，周三（24日）新增17宗確診個案，當中16宗為本地感染。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多6間餐廳上榜，包括德福廣場美心皇宮及荃灣悅品酒店餐廳「The Platter」。

不過出現集體爆疫的尖沙咀K11 Musea 名潮食館暫未有上榜，料與患者到訪時未屬發病期有關。不過食衞局向曾於2月18日至24日曾到該食肆的食客及工作人員發出強制檢測令，需要於2月26日或之前檢測。

【22:00】政府於晚上刊憲，向9座大廈發出強制檢測令，包括堅尼地城爹核士街11號浚峯、竹園(南)邨華園樓、觀塘麗裕大廈及八鄉蓮花地等，於2月11日至2月24日曾身處該9處大廈超過2小時，包括但不限於住客、訪客及工作人員，需要於2月26日或之前檢測。受檢人士若在2月22日至2月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，有6名食客確診及初步確診的K11 MUSEA名潮食館亦納入檢測，任何人於2月18日至2月24日到名潮食館，包括但不限於訪客及工作人員，需要於2月26日或之前檢測。受檢人士若已在2月24日進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新冠肺炎｜3月起由香港入境廣東 只接受鼻咽拭子核酸採樣證明

【21:52】深圳市人民政府口岸辦公室今日（24日）表示，經粵港兩地政府協商，自3月1日起，由香港入境廣東人員，所持新冠肺炎病毒核酸檢測報告，採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子。換言之，如是深喉唾液測試不符要求。

新冠肺炎｜伊院78歲女病人不治 住所寶石戲院大廈Ａ座大爆疫

【21:12】醫院管理局公布，再多一名年長確診者不治，至今共有192名確診病人於公立醫院離世。連同6名在家及私家醫院死亡病人，合共有198人不治。

死者為一名78歲女病人（個案編號：9045），她本身有長期病患，於1月4日因感染被送到伊利沙伯醫院，入住隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午4時23分離世。

BioNTech疫苗臨來港撻Ｑ 政府確認周四無法抵港 解釋程序問題

【19:44】 100萬劑德國BioNTech及復星醫藥的新冠疫苗「復必泰」原定明日（25日）抵港，不過今日下午已傳「撻Ｑ」。食物及衞生局發出聲明，根據復星醫藥今日通報，由於疫苗出口程序尚待完成，疫苗將未能於今日在德國付運明日抵港，當中並不涉及歐洲聯盟就新冠疫苗出口的管制問題，首批100萬劑復必泰疫苗會盡快由德國分兩班航班運送到香港。

【17:03】初步確診個案當中，一名是退休人士，62歲男，2月23日發燒，住大角咀維港灣７座，2月19日與家人食K11 Musea名潮食館，他到過多個地方食飯，包括2月21日到過奧海城店糖心軒，23日去大角咀金家樂餐廳。

【16:57】張竹君稱，就K11 Musea名潮食館爆疫，安心出行App會通知到訪已有掃二維碼的人，另會發強檢通告要求所有指定在2月18日後去過的人檢測。

【16:48】就帝京酒店餅店兼職員工確診並在威院深切治療部，她在2月19日交樣本樽，22日晚才有結果，何婉霞回應稱：「是次檢測服務非常大型，由好多部門一齊參與。上星期都有兩萬幾至三萬幾樣本包派出，近兩日有萬幾接近兩萬個樣本包收集到，引致檢測時間較長，再次提醒在普通科門診檢測服務，主要是給自覺有風險無病徵人士使用，若有病徵應盡快求醫。」

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生交代最新疫情。

今日新增17宗確診個案，16宗本地個案，其中6宗源頭不明，包括住杏花邨26座。

K11 Musea名潮食館6名食客染疫 5人同時段午飯 食肆需強檢

初步確診個案有十多宗。有初步確診者曾到尖沙咀K11 Musea名潮食館光顧。有3群客人，共有1名確診及5人初步確診。張竹君相信，食店在2月18-19日有傳播，暫無員工有病，短期內有人到過食肆後有傳播，故2月18日之後去過食飯及員工要檢測。5人接近同時1-2pm在2月19到該食店後中招 。另有一人是2月18日光顧。

K11 Musea名潮食館6名食客染疫，確診者來自4個不相識的群組，食肆需強制檢測。 （余俊亮攝）

復課後首宗 余振強紀念中學學生初確診 衞生署籲停學14日消毒

一名16歲學生初步確診，就讀何文田窩打老道的余振強紀念中學，2月23日最後上學，同日不適，24日伊利沙伯醫院求診入院，住愛民邨．上學有與同學一起上課。

何婉霞表示，醫管局總部資訊科技部有一名員工初步確診，周一晚（22日）出現病徵，昨日檢測初確。與該員工一同到名潮食館的３名文職同事列密切接觸，須檢疫。

【14:05】原定明日（25日，星期四）抵港的BioNTech／復星疫苗「復必泰」，消息人士表示，截至下午初段，運送復必泰的航機仍未起飛，因此明早抵港安排存變數。

【13:42】消息指，本港今日新增十多宗確診個案。

【11:44】政府昨晚（23日）於新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈「封區檢測」，是2021年農曆新年後第一次。行動今日早上完成，無人確診，而政府再於行動後執法，結果發現有6人未進行強制檢測，政府已向他們發出強制檢測令。



另外，九龍城民政事務處聯同九龍城警區和衞生防護中心，今天（24日）在紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓執法，該座大廈早前被納入強制檢測公告，今早的行動發現有14人違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。

相關新聞:封區檢測｜新蒲崗金橋大廈封鎖區6人、紅磡崇愛樓14人違檢測公告

【11:35】政府展開新冠肺炎疫苗接種計劃，公務員事務局局長聶德權今日（24日）出席港台《千禧年代》表示，已有約 7萬多名市民透過網上預約，明白系統有「塞車」，正改善網上系統，相信未來幾日可以開放第三星期預約。

另外，1,500間私家診所將於下周中提供科興疫苗，聶指市民不需要在網上預約，盼可以作出分流，「資料會放上專題網站，市民可以向相熟醫生接種。」



至於首批BioNTech／復星疫苗預計明日到港，涉及幾十萬劑，而非早前提及的100萬劑，聶德權透露將會先運送到醫管局的中心。

相關新聞:聶德權：BioNTech疫苗明天抵港涉幾十萬劑 將開放第三周預約

【07:07】政府發聲明，指已完成新蒲崗受限區域（即新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈）強制檢測行動，截至凌晨二時，約520名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約256戶，約56戶沒人應門。

▼2月23日 政府圍封新蒲崗金橋大廈、東誠大廈▼

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確診食肆大廈｜肯德基麥當勞分店上榜 有患者傳染期到九肚山豪宅

【00:00】第四波疫情稍緩，昨日（23日）新增12宗確診個案，當中11宗為本地個案，3宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，新增5間食肆上榜，包括莊士倫敦廣場肯德基、西寶城麥當勞、堅尼地城花園餐廳等。當中，一名39歲女患者（編號：10888）於2月21日發病，傳染期內曾赴9個地方，包括沙田九肚山豪宅駿嶺薈。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼