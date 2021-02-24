鑽石山啟鑽苑、大埔富蝶邨公屋　不足六成單位月租2500元以下

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-24 17:09

房委會今日（24日）指出，鑽石山啟鑽苑和大埔富蝶邨的公屋單位，其租金將以所屬地區的最佳租金水平釐定，分別每月每平方米93.8元和82.2元，逾59%單位租金水平定於每月2,500元以下。

鑽石山啟鑽苑的啟宏閣和啟雋閣，合共有1,018個公屋單位。（資料圖片/歐嘉樂攝）

房委會指，兩個暫定於2021年3月至6月期間落成的新公屋，有三幢非標準型大廈共1,673個單位，其租金將以所屬地區的最佳租金水平釐定。

房委會發言人指，市區公屋單位的最佳租金為每月每平方米93.8元，適用於鑽石山啟鑽苑的啟宏閣和啟雋閣，合共1,018個單位；至於大埔區公屋單位的最佳租金為每月每平方米82.2元，適用於大埔富蝶邨斑蝶樓的655個單位。

位於大埔頌雅路東的富蝶邨斑蝶樓，合共有655個公屋單位。（資料圖片）

59%單位月租為2500元以下

發言人表示，在是次租金釐定中，逾59%單位的租金水平定於每月2,500元以下，又指公屋租金已獲得大幅資助，當中已包括差餉、管理費及維修保養成本。

發言人亦說，若公屋申請人未能負擔獲編配的新單位的租金，可要求改配租金較廉宜的翻新單位。如符合申請資格，他們亦可透過租金援助計劃，就舊大廈類別的單位申請援助。