財政預算案｜差餉寬減縮水　公屋無免租　第3、4季僅4成人免差餉

撰文： 王潔恩 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-24 14:54

【財政預算案2021／電子消費券／股票印花稅】新一份《財政預算案》今日（24日）出爐，「派糖」規模大幅縮水。雖然今年差餉仍可獲寬減，但寬免金額「減甜」。最新預算案宣佈，將寬減全港住宅業主四季差餉，首兩季和其後兩季每戶每季上限分別為1,500元和1,000元，相比去年全年每季上限1,500元少。消息指，考慮到疫情等因素，故首兩季仍然按照去年寬減上限，直至第三及第四季才下調。 此外，去年預算案宣布會為公屋租住單位較低收入租戶代繳 1個月租金，但今次取消相關安排。消息人士指，房委會早前已公布，今年9月公屋會有一個月免租，故坦言：「所以都係有免租。」

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63%人不用交差餉減至約39%

最新一份《財政預算案》宣佈寬減全港住宅業主四季差餉，首兩季每戶每季上限為1,500元，其後兩季以1,000元為上限。消息指，按此推算下，預料在第一及第二季，全港大約63%人不用交差餉；第三及第四季中，則有39%人毋須交差餉。

今年《財政預算案》大幅滅甜，雖然仍有四季差餉寬減，但下半年寬減幅度縮水。(梁鵬威攝)

已考慮疫情 只收窄兩季差餉寬免

翻查對上一份預算案，政府去年寬免2020/21年度的住宅物業全年差餉，以每戶每季1500元為上限，換言之，即今年寬減額較少。消息人士透露，今次分兩個階段推出，主要是因為要「睇餸食飯」，故減少了寬減上限，但考慮到疫情等因素，故首兩季仍然按照去年寬減上限，直至第三及第四季才下調。政府估計，住宅物業差餉寬減將涉及295萬個住宅物業。政府收入將減少116億元。



《財政預算案》又提到，差餉制度自95年以來未有重大改變，為確保與時並進，已要求財庫局和差餉物業估價署檢討是否有優化空間，包括應否引入累進差餉制度及為自住物業提供「恆常寬減」。

此外，港府也會考慮把繳納差餉的主要法律責任由物業的使用人轉移至業主，反映業主須為其物業負有最終責任。政府會就應否及如何修改差餉制度，諮詢立法會相關事務委員會的意見。

取消公屋免租安排

此外，去年預算案宣布會為公屋租住單位較低收入租戶代繳 1個月租金，但今次取消了該安排。消息人士指，雖然今年取消了相關措施，但房委會早前公布，今年9月公屋會有一個月免租，故坦言：「所以都係有免租。」

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