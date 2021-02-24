8.18集會案　高級警司被問採取什麼安排　稱「有呼吸有脈搏囉」

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-24 18:25

黎智英、梁國雄和李柱銘等被指於2019年8月18日組織反修例「流水式」集會案，今（24日）踏入第7日審訊，其中高級警司周詠儀被問及，案發時看到被告拉住橫額步出維園，意識到集會開始，採取什麼安排，她謂：「我有呼吸有脈搏囉！」。而她最終透露，有通知當日的港島區指揮官，並商討如何部署。辯方又稱觀乎當時情況，需要有人帶領人群離開維園，以確保現場秩序和安全，但周稱當日現場的地鐵站正常運作，人群如果想離開大可自行往地鐵站。

9名被告依次為黎智英、前任議員李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、民主黨創黨主席李柱銘及區諾軒，同被控在前年8月18日組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結2罪。其中梁忠及區諾軒早前認罪，餘下7人否認控罪受審。

指案發日沒有暴力事件 「最大原因係好彩」

港島總區行動部署理高級警司周詠儀今日繼續接受辯方盤問，其中代表被告吳靄儀的資深大律師何沛謙問及，周有關集會前民陣召開的記者會中的內容，唯周推說自己沒有看過該記者會，對其內容一無所知，亦不知道「流水式集會」、民陣計劃由議員帶頭引領群眾離開維園等消息，但就憶述當日她在指揮中心監控集會至約三時許時，她看到各名被告拉住一條大型橫額共同步出維園，其時她便意識到集會開始。辯方隨即追問周有沒有就此作出任何安排，周初時指自己當時沒有特別的安排，在辯方一再追問下更稱「咁我有呼吸有脈搏囉」，但最終承認當日有就此事通知當日的港島區指揮官，並與他商討如何部署。

代表梁國雄的大律師黃宇逸盤問時，則提及有關民陣當日的行動，指如果要按警方要求將當時身處在維園的集會人士解散，必定需要有人帶領群眾離開，又指當日手持橫額步出維園的被告們是帶領人群離開；周不同意，指當日銅鑼灣或天后站的地鐵正常運作，如果群眾希望離開他們可以自行步出維園坐地鐵離開，又指當日警方在港島區安排了大量人手戒備，即使現場有暴力事件警方也可迅速派人到場處理，因此不會阻礙市民離開。盤問下，周承認不知道當日地鐵有短暫時間不停銅鑼灣或天后站，而當日也沒有發生任何暴力事件，但指其原因除因爲警方將防線縮後外，「最大原因係好彩」。

案件編號：DCCC 536/2020