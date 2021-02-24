確診食肆大廈｜增6餐廳　德福美心皇宮、荃灣悅品The Platter上榜

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-25 00:35

第四波疫情稍為回落，周三（24日）新增17宗確診個案，當中16宗為本地感染。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多6間餐廳上榜，包括德福廣場美心皇宮及荃灣悅品酒店餐廳「The Platter」。

不過出現集體爆疫的尖沙咀K11 Musea 名潮食館暫未有上榜，料與患者到訪時未屬發病期有關。不過食衞局向曾於2月18日至24日曾到該食肆的食客及工作人員發出強制檢測令，需要於2月26日或之前檢測。

荃灣中心患者曾到區內兩食肆

衞生防護中心晚上更新患者行蹤，今日多6間餐廳上榜，居荃灣中心南寧樓的67歲確診男患者（個案編號：10907），於2月21日發病，報稱於2月19日曾到荃灣悅品酒店「The Platter」。他亦曾到訪其餘3處地方，包括荃新天地二期麗都總廚、楊屋道市政大廈，及荃灣中心二期商場。

居於牛頭角麗裕大廈的69歲女患者（個案編號：10902），於2月1日發病，曾於2月20日到德福廣場一期美心皇宮，她亦報稱曾於2月19日到冠天閣大家樂。

杏花邨26座兩六旬居民確診

今日新增疫廈名單中，二人居於杏花邨26座，分別為63歲男士及61歲女士，其中一名為無源頭個案。而其餘五宗無源頭個案分別居於大圍雲疊花園2座、華貴邨華賢樓、深水埗福華街570-572號、筲箕灣東旭苑東曉閣及油尖旺彌敦道 315 號。而荃灣中心南寧樓則增加3宗確診個案。

晚上刊憲向9座大廈發出強制檢測令

政府於晚上刊憲，向9座大廈發出強制檢測令，包括堅尼地城爹核士街11號浚峯、竹園(南)邨華園樓、觀塘麗裕大廈及八鄉蓮花地等，於2月11日至2月24日曾身處該9處大廈超過2小時，包括但不限於住客、訪客及工作人員，需要於2月26日或之前檢測。受檢人士若在2月22日至2月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，有6名食客確診及初步確診的K11 MUSEA名潮食館亦納入檢測，任何人於2月18日至2月24日到名潮食館，包括但不限於訪客及工作人員，需要於2月26日或之前檢測。受檢人士若已在2月24日進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

明日增5個流動採樣站

政府將於明日在5個地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員，包括堅彌地城遊樂場、筲箕灣東旭苑東曉閣、黃大仙竹園（南）邨華園樓、觀塘麗裕大廈、沙田雲疊花園第2座。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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