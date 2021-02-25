財政預算案｜消費券陳茂波稱可買餸　長者照顧者可幫忙使用

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-25 11:17

新出爐的「財政預算案」提出派發總值5,000元的電子消費券。財政司長陳茂波今早(25日)於聯合電台財政司長熱線中表示，預期派發5000元消費券，對本港經濟有0.7%的經濟提振作用。他期望消費券可以協助生活拮据的市民可用於日常開支，買餸、快餐店都能用到，希望使用範圍能盡量寬，但公共交通及繳付水電費都不能使用；對於有市民指，長者或行動不便人士難以使用，他表示長者毋須親自使用，照顧者可代用。 惟多名聽眾致電批評消費券離地，指市民「慳住食」不會思考其他消費，又斥街市無八達通支付，最終被逼去大財團、超級市場。

財政司長陳茂波被批不了解基層生活。(政府新聞處直播截圖)

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解釋因去年意見而考慮發放消費券



不少聽眾斥派發消費券政策「離地」，指市民已「慳住食」不會思考其他消費，認為政府應派現金。陳茂波表示，去年派一萬元現金時, 被問為何不消費券, 指有認真考慮去年1意見，是次推出消費券的心意亦是見中小企，尤以零售和飲食業生意差，期望可以提供生意。

有聽眾亦期望陳茂波可承諾在今年9月前可以派發消費券，陳稱政府工作目標比9月略早，但被問到實際時間時，僅表示同事努力中，會全力以赴。

政府推出電子消費券，惟多名聽眾斥市民現時已「慳住食」，「叫人買衫係離地」。（鄭子峰攝/資料圖片）

聽眾憂街市不能以八達通付款



陳茂波於節目中多次表示市民可以用消費券買餸，亦指出八達通為現時香港最廣泛應用的電子錢幣，「一定搵佢幫手同佢傾」，但居於屯門的李小姐提出，屯門元朗等多個街市都不能八達通付款，「賣10蚊3份菜個啲舖都冇(八達通付)」，只是要市民光顧超級市場大財團，「希望司長再考慮基層嘅人係點生活。」

有聽眾亦指出，街市商戶安裝收費器要被收費，會加重商戶負擔。陳茂波回應稱，早前政府在防疫抗疫基金已有撥款讓街市商戶安裝八逹通收費設備，會在推行計劃時會跟進。

長者毋須親自使用消費券 照顧者可以幫忙

有市民質疑消費券以電子形式派出，做法令長者難以使用。陳茂波指，長者毋須親自使用消費券，若金額已存入八達通，照顧者可以幫忙使用。有聽眾建議以紙本形式派發消費券，陳說紙幣模式派消費券就如「印銀紙」，做法複雜，指消費券的執行細節會盡量兼顧市民需要。

有聽眾指出街市無提供八達通支付，質疑最後要市民到大財團超級市場使用。(資料圖片)

聽眾何太亦指出香港有不少人在內地跨境工作，長者亦會在內地居住。陳茂波表示，估計在內地港人可以使用消費券光顧香港商家如網店等，但就居內地長者未必懂得在網店購物以及運送問題，陳指會再跟進。

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