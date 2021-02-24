財政預算案｜為何轉派電子消費券不派錢？　政府消息：冀刺激消費

撰文： 黃金棋 羅家晴 鄭啟源 最後更新日期： 2021-02-24 17:47

【財政預算案2021】新一份《財政預算案》今日（24日）出爐，「派糖」規模大幅縮水。財政司司長陳茂波公布，為刺激消費，將於今年內向每名合資格人士，派發總額5,000元的消費券。 早在去年財政預算案前，社會亦曾有聲音要求派發消費券，政府最終決定派錢1萬元。兩年之間，消費券由做唔到變做到，政府考慮有何分別？ 政府消息指，去年港府未能預測到疫情持續多久，當時財政有盈餘，希望盡快將錢派給市民，以解民困。惟今年選擇派發消費券，目的不單要紓緩民困，更要振興經濟。相比派錢較難有量化指標，難掌握市民用在何處，現時電子支付平台成熟，派發電子消費券，更能協助刺激市民消費，幫助本地商戶。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

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陳茂波表示，年滿18歲或以上的香港永久性居民，以及持單程證新來港人士，將可獲發電子消費券，預計多達720萬人受惠。消費券總額為5,000元，將分5期發放，即連續5個月派發1,000元。若市民於月內未能及時花光，金額無法累積至下期使用。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。

去年財政預算案前，早有政黨和團體建議派發消費券，而非直接派錢，政府最後決定全民派錢一萬元。當時政府消息人士指，由於「消費券」需時設計，包括要加入防偽特徵等，而派錢是最快捷方法，又強調派錢目標是為紓緩社會事件的沉重氣氛及受疫情的影響。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼

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▼財政預算案2020派糖措施▼

相隔一年，政府今年態度「急轉軚」，選擇不派錢，而改發消費券。被問到消費券為何「由唔得變得」，政府消息解釋，派錢和派消費券有不同政策目標，亦有不同考量，去年派錢是因疫情下，市民的經濟壓力大，了解到不同人有不同需要，故決定以現金派發措施幫助市民。而當時未能預測疫情持續到何時，政府亦有充裕盈餘，故想透過派錢盡快將錢送到市民手上，希望可應急解困。

但今年既要考慮政府財政狀況，政府目標是要振興經濟，協助本地商戶，選擇派電子消費券目的，主要是希望帶動消費市場。消息人士又預料，電子消費券計劃，較現金發放計劃複雜，籌備時間會較長；而行政費亦較派發現金高。根據預算案資料，電子消費券的行政費就涉款6.1億元。

被問到當局去年曾指推行消費券複雜，如須加入防偽特徵致推行需時。今年有關憂慮為何一掃而空？政府消息指，因過去一年疫情，市民改變生活習慣，更多市民使用電子消費平台，電子支付平台亦成熟，故有條件推電子消費券。消息又承認，派錢沒有量化指標，當局不掌握市民收到1萬元後，有沒有花費及具體用途。故要刺激消費，派發電子消費券亦比派錢較有效。

消息︰不會完全以消費券取代直接派錢

政府消息指，派現金與派電子消費券始終有不同考慮，政府未來再有「派糖」措施時，會按當時的情況，逐項不同措施衡量成效，即使今年派電子消費券計劃推行順利，也不代表會完全以電子消費券，取代直接派錢。