財政預算案｜電子消費券　陳茂波電台聯播被聽眾批不食人間煙火

撰文： 鍾妍 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-25 09:34

【財政預算案2021/電子消費券/派糖/印花稅】財政司司長陳茂波周三（24日）發表新一份財政預算案，當中包括向全港成年永久性居民及新來港人士，分期派發5,000元的電子消費券，未有具體內容公布。面對未來五年將持續出現財赤，陳茂波向股民開刀，大幅提升股票印花稅三成至交易額0.13%，恒生指數應聲跌近千點。陳茂波今日（25日）出席聯合電台節目，料需一一解答。

【09:00】結構性財赤，調升股票印花稅及私家車牌費，稅基狹窄，有否考慮其他？陳茂波目前環境先審慎，已考慮多方面，希望能能者多付；如物業空置稅，發展商盡快賣，所以非能增加收入；商品服務稅累退性質，對基層影響較大；資產增值稅或可考慮有不同性質；檢討差餉，第一分類住宅非住宅，價值租值不同稅率，納入雷達網研究做緊。

東九龍曾建議做CBD，現改劃是否環境不同回落，空置高，前景唔使咁多?陳茂波指疫情商業模式轉，對寫字樓需求可能有變，目前有起動九龍東，啟德屬離想居住地，啟德跑道做住宅可能更適合。

聽眾徐先生，有否似名「波」一樣圓形全面考慮香港，金融為本港支柱，為何「一腳踩死佢」。

聽眾黃先生，以小商戶角度去考慮消費券，要收手續費誘因少；股票印花稅「北水多」，會否考慮「北水」收0.15%印花稅。

陳茂波指，考慮印花稅，主要考慮金融中心地位，上市一半為內地公司，主要買內地股睇好內地發展，全球都睇好內地發展，所以資金由歐美來內地買為股票市場歷史潮流；其他市場不是直接競爭者，內地0.1%多管制，香港多自由，隨時進出，競爭力係咁。他又指，買股票主要考慮有冇得「 買100萬先收多300蚊， 賺錢緊要過成本」不要只看印花，本港 無股息稅及增值稅，其他地方有收，做咁多年，市場高效率，有信心，「發展唔係鬥平, 諗計搞活個市場」。

股票暢旺，如何金融市場令資源再分配？資源再分配屬另一議題， 金融更多人受益要諗，做ibond silver bond加大額，零售部分籌資金，如綠債，投資利息平， 做零售讓市民做到。

聽眾林先生指，加印花稅「唔係呢個時候, 因疫情未過」；聽眾李先生指，任何討論有原則前設，「有啲嘢係因會受果，如人命生存，應去派飯，公司破產冇能力比飯食吊命；「車太多，去控制數量不是加價」。

聽眾袁先生指財政預算與市民背道而馳，「派一萬成本高，要寫新軟件，成本係點，睇餸食飯又搞個成本」，「叫人擔保借錢，香港邊個冇欠卡數，借個人都失業, 擔保去還卡數......」

陳茂波指，股市昨日回調並非只是本港，區內其他亦然；派飯及BUDGET等講短期食物援助恆常化加大額度, 不用電子錢包有八達通都用到，他又強調，國安開支「絕對唔係軍費，唔好搞錯咗」

【08:45】聽眾葉先生指今年推百分百貸款，去年亦有為公司提供，今年增加給個人，惟曾有有需要公司拿不到貸款，「因經銀行做，如有經濟問題，銀行睇都不睇申請，幫唔到，成個計劃有問題, 個人都跟銀行出政府擔保」。

聽眾蘇先生指，有親戚失業貸款，頭12個月還息，13個月還款加息, 首年上限8萬，實收未必有8萬元，知疫情今年或出年未必完全復甦「 咁搞落去, 第一年要俾錢，第二年要還息，未必有能力還」。

聽眾李先生指，去年2月已被解僱，3月始失業至今為自由工作者，自由工作者話可申請?如何介定？他又指，消費券會否於超市每月提供會較方便？

陳茂波指，百分百擔保頭年要利息，一個月利息不足70元， 有需要先借再還利息, 呢個都係承諾， 8萬元蚊5年，即若1350元一個月到，經濟至年中應開始轉好，復甦要時間推；中小企百分百計劃去年初推出，無人能預料疫情發展全球厲害，初時6個月人工加租金，後來形勢變，加大額度及延長還款期，有需要調節。

聽眾陳先生指居於公屋，「但免租兩月都冇，一個月都好呀，公屋都好有困難,開工不足；而8萬申請不到，因已破咗產，搞唔掂；政府呼籲拎綜援，香港人點會攞綜援一手一腳, 有媽仔女養。」

陳茂波指，公屋租金今年財政狀況今年不能為大家代繳，而且有聲音指公屋已屬大資助，如何在有限資源兼顧其他，陳先生狀況理解，現時職津已放寬；亦有推愛．增值計劃。8萬元貸款，相信有工作做，大家會盡能力還，有壞帳「唔出奇」，但予市民選擇；消費券非實名，可由照顧者代購買物品也可；經濟環境影響，環球差，短期研判物價上調機會不高。

【08:36】是否已出現結構性財赤？陳茂波指，過去政府經常性開支加快，某程度追落後， 如醫院十年計劃，之後加要再審慎，要確保增幅同收入要相稱。預計未來兩年衰退，今年3.5至5.5%經濟增長，今年利得稅低，明年未能追上， 開支謹慎同增收入，目前新收入來源要探討，會否結構性赤字，要看未政府態度, 節流外有甚麼措施。預計深度衰退期間赤字1400億，之後減到200多億元，「減部分大家已覺得痛， 調整要空間」；料明年有追趕式增長，下半年復甦。

節目主持問及，失業貸款，最多借8萬，是否預計有能力還有信心先推，經濟是否預計快復甦?陳茂波指，困難屬短暫，一方面研判今年下半年復甦動力好, 內地穩定外 , 歐美國家經隨疫曲接種緊張，下半年經濟會轉好。

另外，財政司亦估計未來經濟3.3%增長，學者指司長樂觀，勞動老化勞動人口見頂， 開支停未必停到, 有咩對策？陳茂波指推不同增收入措施要審慎，社會要討論，今次加印花稅，薪俸利得會調高，調高1%會增100億元，「 做唔做, 行出街知社會幾痛, 唔適合做, 今年唔做住」。

經濟環境為何凍結公務員編制而不作招聘作榜樣？零增長可外判推經濟，社會聲音話編制增快，要與社會共渡時艱，慳錢，比社會睇有承擔。

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+ 4 + 4 + 4

【08:15】聽眾梁先生評財政預算案「離地」，他指要商店用電子收費，街市裝八達通機又要用錢，用完又拆，不實際；此外「要失業者借貸度日，想佢死咩。你不食人間煙火呀！」

聽眾黃小姐指消費券要至7月才到手，不少人交不到租，食都無得食，難等到7月，「餓死都未到七月」；又指每人派5千元，惟行政費比5千元更多。

聽眾何太指，香港人不少跨境內地工作，相關人不能使用消費券，可否在內地購本地物品使用？又質疑為何國安法要用80億元。

陳茂波指，綜援長者生活津貼一半望諒解，退稅或其他規模逼不得已要減，消費券生活困難食好緊要, 用在街市食嘢完全冇問題；梁生講街市冇八達通, 防疫基金有資助裝八達通, 會提幫助處理；至於在內地，若幫本港網購,消費券可使用。

借貸屬多一個選擇，只為失業人士有需要作為選項，呢個萬一 有需要人，有多選擇，係輔助選項, 考慮用不用， 不是取代臨時短期失業援助。為何不做失業援助，羅致光局長提談多次，不會再提。

至於國安法80億元提供多年使用，會向立法會提書面報告。國家安全開支，各國均有保密性，去年12月已撥80億專款， 2月初網上帳目已有公布，2021年度不用再撥款。

聽眾李小姐指，有關5000元消費券，為失業人士日常開支為街市買餸，「 每日用錢買餸, 多人係街市，真係冇八達通，我住屯門，屯元朗街市都冇， 買10蚊3份菜舖都冇，好基本，司長可能不知基層人士生活」

聽眾張先生指，陳茂波曾說擴不到稅基，為何不推物業空置稅，現時好多多單位熄燈，可否考慮?對財政預算案，張先生說：「 唔知係咪團隊跣你，廣告話整餅阿茂, 你自己感受下呢句！」

陳茂波指，機層市民生活狀況「好體會」，防疫抗疫基金日後執行會就大家關注跟進；希望交5千元後，在一個時間用使用，可用於日常消費；空置稅條例，「因有不少條例在工作時間表因有多法例未排到佢」；長者在內地能否用到消費券會跟進。



【08:00】節目主持問及減甜是否合適，陳茂波表示理解經濟衰退，市民壓力大，明白2021赤字2500多億，今年赤字超1000億。公屋免租取消，因公屋已屬政府資助大資源，而且綜援亦有幫手，唯有睇餸食飯，無代繳租金。

上年派有一萬元， 今年設五千消費卷，惟一年前話手續煩，但今年適時注，為何不同？陳茂波指，去年派一萬問不設消費券，去年意見有認真，去年冀盡快送錢手上，所以銀行派最快，「2月宣布6月派都話慢咗啲，因此要為方便，減風險」。現時見見經濟差，因此聽意見研究，中小企較傷，零售食肆差，希望可做生意，分幾個月，每個月一啲，每個月都在本地商戶，每個月對經濟提振作用有0.7%。

如何防止濫用？推出時會盡量考慮周詳，使用意見會小心考慮；長者無智能電話，八達通會考慮，最廣泛使用儲值工具，一定會考慮，但希望可讓市民有選擇。

可提振經濟0.7%，要數目不少，每月一千要用，「不少中小企零售業都好肚餓」。

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