新冠肺炎．2.25｜增13宗確診　K11 Musea名潮食館群組大爆發

撰文： 黃詠榆 鍾妍 陳家怡 張嘉敏 朱海棋 鄭翠碧 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-25 23:14

第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（25日）新增13宗確診個案，累計增至10,927宗。K11 Musea名潮食館爆發群組感染，至今已有6宗確診及5宗初步確診個案，8宗涉及曾於2月18日及19日到名潮食館午膳的人士，其餘3宗則為該餐廳的員工。

【22:10】衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多13間餐廳上榜。當中曾到訪K11 MUSEA名潮食館的41歲男患者，於三日內曾到訪5間餐廳，包括元朗形點一期「北京樓」。此外，於確診者居住的大廈名單，太古有兩座大廈新增確診者，包括康怡花園D座及逸樺園1座。而有無源頭個案居於大埔策誠軒 I 座。

確診食肆大廈｜增13餐廳 名潮食館男患者3日訪5食肆 包括北京樓

【20:30】明天啟用的接種地點包括五間社區接種中心，當中位於九龍灣體育館的接種中心由「中卓醫務」及香港護理學院聯合承辦，負責人之一的張蔚賢醫生接受《香港01》專訪稱，中心已經準備就緒，有能力每天為2000名市民接種疫苗，盼平均每4、5分鐘就可接種一人。該中心也會密切留意市民接種後的反應，即使只有輕微不適，也希望紀錄這些數據，監測副作用。倘有人出現嚴重過敏反應會即時急救，有需要也會安排送院治理。

科興疫苗｜五間社區接種中心啟用 承辦商：4、5分鐘就接種一人

對於會否擔心接種中心虧本的問題，張蔚賢指「賺錢唔喺我哋考慮當中」，承辦接種中心是為了協助加快香港接種疫苗的速度。（張浩維攝）

【18:05】位於尖沙咀的K11 Musea名潮食館有多名食客染疫，本港昨天（24日）有1名確診患者和5名初步確診者，曾經到過該餐廳用膳。衞生署衞生防護中心今天（25日）表示，累計11宗確診及初步確診個案當中，有8人曾於上周四和五（18日及19日）到名潮食館午膳的，其餘3宗則為該餐廳員工，當中部分人士互不相識。

K11 Musea名潮食館增至11人染疫 包括3員工 部分人不相識

K11 Musea名潮食館近日累計有6宗新冠肺炎確診個案和5宗初步確診個案。（余俊亮攝）

【17:30】消息指，復必泰最快本周六運抵本港，比原定周四到港遲了兩天。

臨時醫院｜48張隔離病床明早啟用 接收病情輕度或中度新冠患者▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼

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【14:08】今增13宗確診，當中涉3無源頭個案 將不設疫情記者會。

【14:06】有5名曾光顧K11 Musea名潮食館的食客初步確診新冠肺炎，衞生防中心傳染病處主任張竹君昨(24日)指出，確診患者之間部分互不相識，估計食肆內有傳播。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，出現食客群組，以及有4成個案超過7日才驗到，過去兩周亦有4成源頭不明個案，是發出危險紅燈訊號，認為政府閃電式處理攔截群組為關鍵。

相關新聞：何栢良指K11 Musea食客群組及不明源頭個案現危險訊號

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【13:45】政府將於明日（26日）展開大規模的新冠疫苗接種計劃，香港藥劑專科學院今日（25日）呼籲接種疫苗後感不適的市民要向醫護人員匯報情況，學院亦會設電郵及WhatsApp帳戶處理市民的個案。此外，香港藥劑專科學院主席鄭綺雯表示，將於下周接種科興疫苗。

相關新聞：新冠疫苗｜接種計劃明展開 藥劑專科學院籲匯報不適

確診食肆大廈｜增6餐廳 德福美心皇宮、荃灣悅品The Platter上榜

【00:00】第四波疫情稍為回落，周三（24日）新增17宗確診個案，當中16宗為本地感染。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多6間餐廳上榜，包括德福廣場美心皇宮及荃灣悅品酒店餐廳「The Platter」。

不過出現集體爆疫的尖沙咀K11 Musea 名潮食館暫未有上榜，料與患者到訪時未屬發病期有關。不過食衞局向曾於2月18日至24日曾到該食肆的食客及工作人員發出強制檢測令，需要於2月26日或之前檢測。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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昨日總覽：新冠肺炎．2.24｜增17宗確診 BioNTech疫苗周四未能來港

BioNTech疫苗臨來港撻Ｑ 政府確認周四無法抵港 解釋程序問題

聶德權：BioNTech疫苗明天抵港涉幾十萬劑 將開放第三周預約

K11 Musea名潮食館6名食客染疫 5人同時段午飯 食肆需強檢

復課後首宗 余振強紀念中學學生初確診 衞生署籲停學14日消毒

▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

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▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼