復課後首宗　余振強紀念中學學生初確診　衞生署籲停學14日消毒

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-24 18:12

本港新冠肺炎疫情持續，今日（24日）新增17宗確診，16宗為本地個案，當中6宗屬不明源頭，累計10914人染疫。杏花邨26座再有居民確診，患者早前進行強制檢測時呈陰性，其後感不適再次檢測驗出陽性結果。 至於初步確診個案就有十多宗，當中包括一名16歲就讀余振強紀念中學學生，昨日（23日）最後上學並感不適，衞生防護中心已建議學校關閉14日消毒，師生接受檢測，由於暫時只有1人初步確診，毋須安排師生檢疫。

杏花邨26座再有居民確診，患者早前進行強制檢測時呈陰性，其後感不適再次檢測驗出陽性結果。（資料圖片）

居疫廈杏花邨26座保安先陰後陽

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日有16宗本地個案，6宗為無源頭，患者分別為居住沙田雲疊花園2座，在餅店工作，即旺角帝京酒店餅店兼職員工；居華貴邨華賢樓，在九龍灣工作人士；居深水埗福華街570號，在花店工作，即花墟一名22歲男店員；居東區東旭苑東曉閣，在土瓜灣工作人士。

另有一名居杏花邨26座人士，大廈於本月15日曾列強檢名單，當時患者與家人都呈陰性，至20日不適，再檢測後呈陽性，以及一名居彌敦道315號在土瓜灣做保安。

一名16歲余振強紀念中學學生初步確診，學生於23日最後上學，同日不適，24日到伊利沙伯醫院求診並入院。（余振強紀念中學圖片）

余振強學生昨有上學 未有密切觸者

本港初步確診個案有十多宗，除了3群曾到K11 MUSEA名潮食館用膳食客，另有一名16歲余振強紀念中學學生，於23日最後上學，同日不適，24日到伊利沙伯醫院求診並入院，家住何文田愛民邨建民樓，上學時有與同學一起上課，未有密切觸者，已建議學校停14日消毒，師生須檢測。

其餘初步確診包括一名在新蒲崗大有街工作的62歲男士，家住薄扶林華貴邨華宜樓，大廈早前曾有個案被列強檢名單；一名在荔枝角任職的銷售員，居住大埔滘九廣鐵路職員宿舍策誠軒，暫未有源頭，患者新年期間曾與同事見面，該屋苑155個單位已改為房協管理的社會房屋。

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至於新增1宗輸入個案，在本月22日乘EK384杜拜到港，屬N501Y變種，累計41變種個案，當中27宗來自英國，4宗南非，3宗巴西，7宗暫時分類501Y。

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