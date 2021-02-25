入境處儀仗隊握仿國產槍　學員去年起需接受中式步操訓練

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-02-25 16:36

《香港01》早前直擊，駐港解放軍人員於香港警察學院向各紀律部隊教授中式步操，令外界關注是否所有紀律部隊將全面以中式步操取代英式步操。近日有網民發現，入境處早前舉行的結業會操上，手持中式步槍的儀仗隊，先以英式步操進場，到主禮台時迅速轉為中式，對此感到關注。有入境處儀仗隊隊員向《香港01》透露，中英混合步操沿用多年，只是近年才引入仿製中國步槍配合步操。 入境處回覆查詢表示，過去步操表演亦用仿製槍械，處方亦確認去年起為受訓學員在傳統步操訓練以外，亦會提供基本中式步操訓練，處方有不定期派員前往解放軍駐港部隊學習 。

有網民關注，入境處早前舉行的結業會操上，手持中式步槍的儀仗隊，先以英式步操進場，到主禮台時迅速轉為中式正。（入境處片段截圖）

入境處近日上載一段學員結業會操片段，有網民關注，儀仗隊隊員均手持中式步槍，質疑入境處是否率先引入國產槍，在步操方面，儀仗隊先以英式步操進場，步幅較細向前邁步，當接近主禮台時突然改為中式步操，腳部向前踢起腳掌先着地。

持英美槍或無法做某些中式正步動作

有槍械發燒友指出，儀仗隊所持步槍外型看似仿中式56半自動步槍，由於不同槍枝長度、握把不一，都會影響步操表現，如操正步而用英製或美製步槍，或會無法做到某些中式步操動作，反之亦然。

儀仗隊手持仿製中式步槍步操。（入境處影片截圖）

儀仗隊隊員：仿中式步槍近年引入

有入境處儀仗隊隊員透露，儀仗隊會在不同演示環節採用不同步操，中英混合步操沿用多年，到主禮台時會收慢腳步轉換步姿，至於仿製中式步槍則是近年引入，用作配合中式步操之用。

驻港解放军培训中式步操。（香港01）

入境處︰過去步操表演亦用仿製槍械

就有關片段引起討論，入境處回覆查詢指，片段是去年10月16日舉行的結業會操，處方儀仗隊伍手持「仿製中國半自動步槍」作為禮槍，配合中式步操表演，而其他結業學員仍以傳統操法演示。儀仗隊伍過去亦曾於不同的學員結業會操中，使用仿製槍械進行步操表演。

去年起加入中式步操訓練

入境處表示，自1999年起已開始將一些中國步操元素融入會操，包括在表演環節由儀仗隊伍演示中式步操，並解釋「自回歸祖國後，為凸顯香港是國家不可分割的一部分，並展現一國兩制的精神」。

處方並確認，去年起為受訓學員在傳統步操訓練以外，亦會提供基本中式步操訓練，而且不定期派員前往解放軍駐港部隊進行學習。