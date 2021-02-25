元朗721白衣人襲擊案｜證人A稱站內獲告知有人打人　著乜色都打

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-25 14:23

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，六男否認暴動等罪案件續審。控方今（25日）在區域法院傳召首名證人。證人A供稱，案發晚和妻子乘搭西鐵，惟列車到元朗站時，已見月台上有白衣人。由於有月台的人向車廂的乘客表示，大堂「有人打人，著乜嘢顏色衫都會打」，A遂打算繼續乘搭西鐵。惟列車未有開出，A和妻子遂打算離開元朗站，轉搭輕鐵。兩人到元朗站的大堂，已見血跡，一群市民和白衣人則分別身處閘內外，林卓廷亦身處市民中，並謂：「同元朗警區講左，警察好快嚟。」

6名否認控罪的被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)，他們被控暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。此外，另外兩名被告林觀良（48歲，二手車銷售）和林啟明（43歲，汽車銷售經理）早前已承認1項暴動罪。（詳看下圖）

著任可顏色衣服都會打

在屏風後作供的證人A指出，於2019年7月21日晚上10時25分左右，在港鐵南昌站和妻子乘搭西鐵。列車於晚上10時43、44分左右到元朗站，A見到約10個穿白衣的人士在月台的扶手電梯位置，部份人士的頭髮染上金色。

由於身處月台的人向車廂的乘客表示：「下面有人打人，著乜嘢顏色衫都會打，可以既話，唔好依度落車，搭車番屯門」。A聽罷，遂等待列車開出。

見地面有一灘血及啡色木棍

惟A等待數分鐘，列車仍未開出，他遂和妻子沿樓梯到大堂，打算到輕鐵站乘搭輕鐵。他到大堂時，見到地下有一枝斷開的啡色木棍和一灘血，以及一群市民。此外，A聽到有一名女士受傷，在廁所接受急救。

A續指，約有20外市民在閘內，當中包括時任立法會議員林卓延。而20、30名白衣人則在閘外、近F出口徘徊，他們手持膝條、木棍和雨傘。

證人A供述當日事件經過。(詳看下圖)

林卓廷曾稱警察好快嚟

他又指，白衣人叫囂，指罵付費區內的市民，大部份市民則感驚恐，未知發生何事。他又指白衣人和市民都有說話，但未能聽清楚內容，他記得林卓廷謂：「同元朗警區講左，警察好快嚟。」A形容，於晚上10時47分前，當時仍未有肢體衝突。

白衣人見到林卓廷後，開始以木棍、膝條等拍打閘機等。市民見白衣人拍打閘機等，亦開始情緒激動，和白衣人對罵。

案件下午續。

案件編號：DCCC 888/2019、11/2020、734/2020