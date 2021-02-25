九巴逼逾千翻閹車長下月轉半職　工會︰若拒撤回　行動勢升級

撰文： 鍾妍 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-25 17:34

巴士業過去受車長招聘困難問題困擾，九巴過去會以合約形式，「翻閹」續聘已退休車長，每年續約。九巴今早急召多名工會代表見面，會上突宣布，該批退休續聘的車長，下月1日起全部只能轉返半日更，形同全職轉半職。 工會批評，九巴毫無先兆突然推出新安排，今早的會議中，工會已要求資方給予緩衝時間，讓工會諮詢會員，但要求被拒，形容九巴「完全唔睬我哋」。據工會了解，受影響合約員工估計涉逾1千人。 工會下午4時40分左右嘗試採取突襲行動企圖封站，但被在場警員勸止，行動不果。工會揚言，若九巴不撤回翻閹車長轉半職安排，必定會採取更激烈行動，如「唔睇錢箱」或按章工作行動。

工會引述九巴指，3月1日起退休後獲續聘的車長只能返半日更。（資料圖片）

工聯會屬下汽車交通運輸業總工會主席陳兆華指，該會九巴分會代表，今早約9時多與九巴管理層開會，主要談及現時退休續聘車長的最新編更安排，會上九巴管方提出，由下月1日起，該批「翻閹」車長只能返半日更，而之前毫無先兆。管方亦拒絕給予時間，以便工會諮詢會員，「估唔到九巴完全唔理會」。

▼2018年汽總在沙田發起封站行動▼

陳兆華批評，九巴傳訊及公共事務部主管林子豪，近日接受傳媒訪問時，才指年內會增聘數百名車長，未料相隔數天，就推出節流計劃「縮皮」，實施有關計劃影響逾千名車長。

工會於尖碼頭巴士站「突襲封站」 遭警告後返回行人路

汽總九巴分會黎兆聰下午4時40分左右，與多名工會代表到尖沙咀碼頭巴士站，舉行「突襲」行動。工會代表曾嘗試走出馬路位置，遭現場警員警告，若不返回行人路，會採取拘捕行動。工會代表隨即返回行人路位置。在場警員亦多次廣播，警告在場人士涉違反限聚令，要求盡快散開。現場所見，涉事巴士站車務未有受影響。

黎兆聰表示，九巴今日單方面宣布，要求退休續聘的逾千名合約車長，下月起須轉為半職。他指，新安排下，該批車長每日只會被編「6小時更」，薪酬及福利將會大減，每月收入會由1.8萬元，大幅削減至1.2萬元，而獲發的家屬乘車證亦會削至1張。他形容方案有如「吊鹽水」。他強調，今日的突襲行動旨為警告管理層，必須給予時間工會諮詢員工意見，不排除有激烈行動，如「唔睇錢箱」或按章工作行動。

他又形容，已經與九巴右派工會協商，必定會行動升級，採取更激烈行動，「如果一做，必定遍地開花」。對於今日的「突襲行動」未開始已被勸止，黎表示，「我好支持警察」，無意做犯法行為，故經協商後未有封站。但他強調，要求九巴一周內返回談判桌，若九巴3月不擱置計劃，必然再採取行動。

雖然封站行動不成功，黎否認今日行動失敗，強調工會已做過去「冇人做的事」，自己亦不害怕被捕。現場警員最後紀錄兩名工會代表資料，工會全部人隨後全部和平散去。

九巴︰絕大部分退休同事已回覆同意或積極考慮

九巴發言人表示，按照恒常機制，九巴會就年屆六十歲或以上已退休的車長，經過審慎評估其身體狀況、駕駛表現，以及按乘客量和營運需求，決定是否按年以合約聘用。九巴與一批合約即將完結的退休車長，商討新合約的編更事宜。絕大部分退休同事，已回覆同意或積極考慮有關安排。九巴必須強調，沒有削減任何員工合約工作時數。

九巴除會繼續招聘更多車長，應付乘客的需要，亦希望在經濟環境惡劣的情況下，讓退休人士繼續有工作機會。

九巴過去為應對人手荒，會以合約形式續聘已屆退休年齡的車長。（資料圖片）

疫情之下，市民出行大減，九巴早前曾表示，去年客量按年跌幅達到3成。早前九巴已傳出裁員最少40人，九巴當時強調，行動只屬恆常內部檢視人手調節，離職者包括保安、平面設計師及文員。九巴曾稱，去年亦有聘用逾百名新員工，更曾承諾「車長係唔會郁」。

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