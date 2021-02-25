九巴逼逾千「翻閹」車長下月轉半職　消息：工會下午突襲封站抗議

巴士業過去受車長招聘困難問題困擾，九巴過去會以合約形式，「翻閹」續聘已退休車長，每年續約。九巴今早急召多名工會代表見面，會上突宣布，該批退休續聘的車長，下月1日起全部只能轉返半日更，形同全職轉半職。

工會批評，九巴毫無先兆突然推出新安排，今早的會議中，工會已要求資方給予緩衝時間，讓工會諮詢會員，但要求被拒，形容九巴「完全唔睬我哋」。據工會了解，受影響合約員工估計涉逾1千人。

消息指，工會正醞釀最快今日下午的繁忙時間前，於市區其中一個大型巴士總站，採取野貓式突襲封站工業行動抗議。