九巴逼逾千「翻閹」車長下月轉半職　消息：工會下午突襲封站抗議

巴士業過去受車長招聘困難問題困擾，九巴過去會以合約形式，「翻閹」續聘已退休車長，每年續約。九巴今早急召多名工會代表見面，會上突宣布，該批退休續聘的車長，下月1日起全部只能轉返半日更，形同全職轉半職。
工會批評，九巴毫無先兆突然推出新安排，今早的會議中，工會已要求資方給予緩衝時間，讓工會諮詢會員，但要求被拒，形容九巴「完全唔睬我哋」。據工會了解，受影響合約員工估計涉逾1千人。
消息指，工會正醞釀最快今日下午的繁忙時間前，於市區其中一個大型巴士總站，採取野貓式突襲封站工業行動抗議。
工會引述九巴指，3月1日起退休後獲續聘的車長只能返半日更。（資料圖片）
工聯會屬下汽車交通運輸業總工會主席陳兆華指，該會九巴分會代表，今早約9時多與九巴管理層開會，主要談及現時退休續聘車長的最新編更安排，會上九巴管方提出，由下月1日起，該批「翻閹」車長只能返半日更，而之前毫無先兆。管方亦拒絕給予時間，以便工會諮詢會員，「估唔到九巴完全唔理會」。
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陳兆華批評，九巴傳訊及公共事務部主管林子豪，近日接受傳媒訪問時，才指年內會增聘數百名車長，未料相隔數天，就推出節流計劃「縮皮」，實施有關計劃影響逾千名車長。
據《香港01》取得消息，有工會不滿九巴管理層單方面安排，正醞釀在今日下午繁忙時間前，於市區其中一個大型巴士總站，組織突襲封站工業行動抗議。
《香港01》正就事件向九巴查詢。
九巴過去為應對人手荒，會以合約形式續聘已屆退休年齡的車長。（資料圖片）
疫情之下，市民出行大減，九巴早前曾表示，去年客量按年跌幅達到3成。早前九巴已傳出裁員最少40人，九巴當時強調，行動只屬恆常內部檢視人手調節，離職者包括保安、平面設計師及文員。九巴曾稱，去年亦有聘用逾百名新員工，更曾承諾「車長係唔會郁」。
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