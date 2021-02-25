便衣警旺角遇襲至腦震盪　兩把風男原判3月改囚10月　須再服刑

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-25 14:57

去年元旦有便衣警在旺角欲拍攝示威者時遭圍毆，事後警員出現腦震盪並在現場一度失去知覺，兩名負責把風的男子早前被裁定襲警罪成，被判3個月監禁，二人已服畢刑期。惟律政司認為判刑嚴重偏低，申請覆核；辯方反駁負責把風的人與實際施襲者刑責應不同。上訴庭今（25日）聽罷陳詞後，認為原審裁判官原則上犯錯。改判二人入獄10個月，他們要再次收柙服刑。

警員被毆至頭顱內出血

兩名被告：李炳希（22歲，侍應）及利子恒（25歲，經理），早前被裁定於去年元旦襲警罪成，各人被判入獄3個月，該案由裁判官林子勤處理。

案情指，事發當晚有便衣警在旺角拍攝示威者時，被追打圍毆，事後警員頭顱內出血、出現腦震盪，兩被告當時負責把風。

案件揭發經過。(詳看下圖)

律政司指本案情節嚴重

律政司代表指，本案情節嚴重，原審裁判官判刑明顯不足，直指案件涉及構成人身傷害的非法集結，首席法官潘兆初質疑說法，又問為何控方未控告非法集結罪，律政司代表回應指，若有控罪更有效於處理案件，控方未必選擇以《公安條例》下的罪行提告，但認為案中有涉及非法集結的證據。

律政司代表又指，有襲警案例中，警員傷勢比本案為輕，也以15個月監禁為量刑起點，認為原審判刑嚴重偏低。

辯方爭拗把風者刑責應有輕重之分

辯方則承認案件嚴重，涉及夥同犯案及警員傷勢較重，又認為雖然去年元旦出現集結，但沒證據顯示本案在大型集結中發生。再者，即使案件涉夥同犯案，罪責應有輕重之分，負責把風與實際施襲者刑責應有不同，而且本案兩被告均在事件較後時間加入。

案件編號：CAAR14/2020

就反修例事件控方要求作刑期覆核的主要案件。(詳看下圖)