涉元旦襲便衣警　兩青年罪成囚3個月　官指警施用武力不符比例

反修例運動引起連串示威，本年元旦日晚上有示威者在旺角堵路，期間一名便衣警受襲，一度倒地。四名涉案青年先後被捕，並遭控以1項襲警罪。經審訊後，裁判官今(18日)在西九龍法院裁定，其中兩名負責把風的被告罪成，並判囚3個月。同時，裁判官裁定另外兩被告罪名不成立，並指其中一人表現合作，但仍遭警員以警棍壓頸，以及拉址頭部撞路面，裁判官認為警方所施用的武力不符比例。

本案四名被告為李俊賢（19歲，學生）、李炳希（22歲，侍應）、利子恒（25歲，餐廳經理）和鍾兆濠（20歲，地盤工人）。控罪指，他們於本年1月1日，在旺角山東街與通菜街交界，與一名蘇姓男子襲擊一名正當執行職務的警員。

被襲警員關鍵證供有錯漏

裁判官裁決指，被襲警員作供時努力道出案發經過，但因曾被毆至昏迷，關鍵證供有錯漏，如他供稱曾捉著首被告的膝蓋，但影片顯示他捉著褲袋。

裁判官續指，首被告被捕後合作，但仍遭警員以警棍壓頸，亦有警員拉扯首被告的頭，再撞路面。裁判官指首被告有多處瘀傷，認為警方所施用的武力不符比例。而有份參與制服的警員則稱，看不到首被告的頭被拉扯撞路面，其說法與影片不符。裁判官最終裁定，首被告罪名不成立。

指第二和第三被告把風 令施襲者可全身而退​

裁判官又指，有四名警員雖事發後兩個月，在認人手續中認出第四被告，但裁判官指他們在現場觀察第四被告時間不多，質疑辨認質素，遂裁定第四被告罪名亦不成立。

此外，裁判官根據第二和第三被告在警誡下的招認，認為他們屬把風的角色，令施襲者可全身而退，遂裁定第二和第三被告罪成。

而裁判官判刑時，考慮被襲警員傷勢嚴重等因素，判第二和第三被告監禁3個月。

案件編號：WKCC734/2020