新冠疫苗｜科興稱兩針相隔3周有效率升　專家指理論成立但人數少

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-20 17:30

巴西早前公布內地科興疫苗的防發病率只有50.38%，僅僅高於世界衞生組織的50%標準，參與者兩支針劑注射時間大部分相隔兩周。科興前日（18日）表示，部分參與者的兩劑接種時間相距至3周，疫苗有效率升至約70%。有專家認為理論上成立，但參與人數只有千餘人屬過少，有待其第三期臨床報告才可作準。

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疫苗顧問孔繁毅：兩針相隔太短不利產生抗體

科興疫苗仍然未發表第三期臨床報告，巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）早前發表該疫苗在當地的數據，指出其防發病率只有50.38%，只是剛好符合要求。路透社報道，科興前日稱，50.38%的有效率是基於超過9,000名測試者的數據，大部分人的兩針注射都相隔兩周，但研究中亦有1,394人因不同原因，接受疫苗或安慰劑的時間相隔3周，結果有效率升至7成。

科興疫苗使用的技術為滅活疫苗，是將病原微生物殺死，令其失去致病力，不過保留抗原性刺激人體細胞的免疫反應。政府疫苗顧問專家委員會委員、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅解釋，疫苗需要至少一周時間刺激人體T細胞，「（第一針）假設有幾千萬至一億T細胞，打咗抗原落去用咗大部分T細胞刺激免疫系統產生抗體，佢哋會隨時間慢慢無咗，再由無接觸過抗原嘅新T細胞取代」，此時再注射第二針便可以進一步推高抗體濃度，但如果兩針相隔太短，根本未有第二批T細胞工作產生抗體。

孔繁毅指，兩針注射時間相距太短，根本未有新的T細胞工作，無法進一步產生抗體。（資料圖片／梁鵬威攝）

孔繁毅補充，需要等待科興第三期臨床報告才可作準。他認為兩針相隔3周可將疫苗有效率提升至7成的基礎薄弱，因為只有逾千人參與，相信要加大至近萬人數據才可靠。英國批准輝瑞和德國BioNTech疫苗的兩針相距時間拉長，孔繁毅相信不會影響安全性，但無法得知有效性是否都會上升，不建議香港參考，應該跟從藥廠指引。

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梁子超：第一針後10日疫苗產生效力

呼吸系統科專科醫生梁子超同樣稱，注射第一針後10日，疫苗效用便會生效，但要更多時間加強其功效，可能要等待至3星期，若兩針只相隔兩星期，兩針刺激免疫系統的工作便會重疊，變相第二針縮短第一針刺激身體的時間，導致其有效率較低。

科興現時提出兩針相隔3周的有效率可達至7成，梁子超認為生物學角度上，相隔較長時間注射第二針是會提升疫苗有效率，正如港府購入的另一款由牛津/阿斯利康研製的疫苗，都建議兩針相隔約4周或以上，不過科興現時提出相隔3周的數據較少，統計學上不屬於穩定的數據，但相信兩針隔3周注射都是安全。他指科興疫苗第一、二期測試時，早已提過相隔4周的效果較2周好，但當時差異不大，估計研究人員希望縮短注射時間，盡快完成接種計劃保護市民。

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