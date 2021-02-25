721白衣人案　閘內穿黑衣者不及一半　證人A欲保護女記者遭毆打

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-25 19:35

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，六男子涉暴動案續審。證人A下午續作供，他指在元朗站大堂時，白衣人在閘外時說話挑釁，曾叫閘內市民「出嚟打」，亦有身穿印上「中國制造」字樣T恤的男子，向向閘內的人士招手，示意他們走出閘外。A又指，閘內的人並非全為「黑衣人」，事實上穿黑衣的人「一半都無」，他又指因白衣人不時揮動藤條，閘內的人開雨傘是為了自衞。後來他見一名女記者被追打，便也出閘想保護她，但他也遭其他人用木棍毆打並連電話也被打破。

指白衣人說話挑釁

證人A今午繼續作供，他講述2019年7月21日晚上元朗站大堂的情況，當時在收費區內的市民和閘外的白衣人對罵。有閘內市民叫對方「牛屎佬」，白衣人中則有人叫閘內市民走出閘外，謂：「出嚟打。」A形容白衣人的說話挑釁。

閘內人亦有罵白衣人牛屎佬

證人A於晚上10時49分以手機做直播，庭上播放他的直播片段，為時約10分鐘。片段所見，閘外的白衣人多次衝近閘機和玻璃圍欄，又向閘內人士掟物件，閘外亦有白衣人揮動區旗。此外，閘內人士和閘外白衣人不時對罵，有閘內的人叫：「X你老X，牛屎佬」、「黑社會」。

證人A供述2019年7月21日10時44至約11時的情況。(詳看下圖)

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白衣人多番衝近閘機

雙方衝突一度較為平靜，期間閘內多人一齊叫「香港人加油」、「唔好走，黑社會」。惟之後衝突變得激烈，再有白衣人多番衝近閘機和玻璃圍欄，向閘內的人掟物件。

控方之後再就個別畫面，向A查問。A庭上補充，直播期間有一名女子，在閘外以連著區旗的藤條揮向閘內的人。一名身穿印上「中國制造」字樣T恤的男子，兩度向閘內的人士招手。A指，多名白衣人身穿的上衣，胸口位置印有「廈溪」字眼，令A思疑白衣人是否有組織。

閘內人開傘自衞

控方問及其中一個拍攝到閘內人士的片段，A庭上謂：「唔係話所謂黑衣人，係有白衫、粉紅同間條」。控方之後亦問及，為何閘內的人打開雨傘，A庭上指他們明顯是自衞，因閘外的白衣人以藤條等襲擊，閘內的人遂打開雨傘遮擋。A繼而指，閘內穿黑衣的人「一半都無」，有人穿藍色和綠色的衣服。控方問及，其中一個片段中閘內的人曾掟物件，問A是什麼物件。A指因當時情況混亂，沒有印象。

有女記者閘外拍攝被追打

A庭上續指，有一名女記者行至閘外拍攝，惟一名穿粉紅衫、皮膚黝黑的男子突然打A一下，然後追著女記者打。A便跳出閘，打算保護女記者，但他隨即遭2、3人持木棍等物件追打。A的電話因此被打爛，直播中斷。

案中被告及他被面對控罪。(詳見下圖)

6名否認控罪的被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)，他們被控暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。

此外，另外兩名被告林觀良（48歲，二手車銷售）和林啟明（43歲，汽車銷售經理）早前已承認1項暴動罪。

案件明續。

案件編號：DCCC 888/2019、11/2020、734/2020