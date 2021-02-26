疫苗接種｜梁愛詩接種科興疫苗　冀早日恢復通關　上京探老朋友

撰文： 麥凱茵 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-26 13:20

首批已預約的優先群組今日（26日）可到5間社區接種中心注射科興疫苗。前律政司司長梁愛詩，早上9時許到中央圖書館展覽館疫苗接種中心，約一小時後完成接種，並表示過程順利，她一年多沒有到北京，希望接場種疫苗後早日恢復通關。對於港澳辦主任夏寶龍指要由中央主導完善本港選舉制度，梁愛詩認為目前未見有實際方案，但認為「始終要從制度上做起」，否則香港只會「反反覆覆」不得安寧，但不認為港人無話事權。

2月26日，新冠疫苗接種中心首日運作，前律政司司長梁愛詩到場接受接種，讚揚為她接種的醫護人員「好熟手」。（歐嘉樂攝）

董建華：希望大家都去打疫苗，對抗病毒

梁愛詩約一小時後完成接種，並表示過程順利「好好啊，完全無問題。」她又讚揚為她接種的醫護人員「好熟手」。她又透露，其辦公室有100人，不希望自己成為「播毒」源頭，加上已經一年多沒有回北京，「好希望打咗疫苗之後早啲有通關，可以去探我哥一家人同埋北京老朋友」，呼籲多些市民接種疫苗，早日控制疫情。

▼2.26科興疫苗接種首日▼

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全國政協副主席、香港特區前特首董建華也有來接種疫苗，他只說「各位你哋好，保護自己同家人，以及香港，希望大家都去打疫苗，對抗病毒」，便上車離開，無回應任何提問。

衞生署長林秉恩：長者好似我咁年紀應該要打

今日多位前政府官員先後中央圖書館的疫苗接種中心打針。前衞生署署長林秉恩、前食衞局局長高永文，以及疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝，亦於早上10時許進入中心，他們於一小時後見記者。

曾浩輝大讚今日為其接種的醫護手勢「非常好」，醫護人員細心，過程順利，盼市民在接種疫苗，疫情可控制，而社會也能夠回復正常。

久未露面的林秉恩要手持拐仗到埗，他表示今次是見證歷史時刻，呼籲大家要珍惜機會，「長者好似我咁年紀應該要打，唔好浪費機會。」

高永文稱今日是陪同林秉恩到來。他指出，本港的疫苗供應到位，而接種有一定風險，醫護會向市民解釋清楚好處、風險，以及評估大家的健康狀況。今次接種計劃除了政府外，私家醫生也有參與，他也有營運其中一間，「疫苗對下步控制疫情的重要一步，但大家不要鬆懈社交距離、戴口罩等防疫。」

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另外，對於港澳辦主任夏寶龍，指要由中央主導完善本港選舉制度。梁愛詩指暫時未看到實際方案，但認為「始終要從制度上做起」，否則香港只會「反反覆覆」，社會得不到安寧、經濟不能再起飛，又不認為港人是無話事權，因政權已多次強調，一國兩制將會繼續。

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