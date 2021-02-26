疫苗接種｜預約市民排隊打針　70歲長者一拖二：盼北上可免隔離

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-26 11:19

新冠肺炎肆虐，全球寄望疫苗可為疫情帶來一線曙光。香港疫苗接種計劃從今日（26日）起，可讓優先群組市民正式接種科興疫苗。官涌體育館是首批5間接種科興疫苗的場所，未到8時已有數十名市民排隊等待。 劉先生年逾70，帶著60多歲的妻子和做廚師的兒子前來接種疫苗，他們認為早點接種疫苗可以保護自己的安全，加上從去年1月就已經沒有再能回內地探親，希望接種疫苗後可以免隔離過關。另外亦有安老院舍工作人員、中港車司機前來接種。

2021年2月26日，疫苗接種計劃正式開始，屬於優先群組的市民到官涌體育館接種疫苗。（羅君豪攝）

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未到8時開門，體育館門口已經排起長龍，隊伍沿著門口一直到轉角處。在工作人員安排下，有序進入體育館內。

有排在隊伍較前的關小姐表示是次疫苗接種安排較好，但怕人多，所以特意提早前來排隊。她說自己是陪著父母來接種，而雙親都已經都70歲以上，她認為政府可以讓市民接種，都應該是安全的疫苗，且不應該只看某一個數據。三人從排隊進入，到接種完出來，用了大約50分鐘，關小姐打完針表示「開心」。

關小姐帶著父母二人前來接種，打完針表示「開心」。（羅君豪攝）

網上預約報名亦需一小時



劉先生年逾70，今日和妻兒一起前來打針。劉先生說得知疫苗可以預約時，就讓家人在網上等候預約報名，幸用了一個多小時便在開放預約當晚成功預約。他說，不擔心科興疫苗的副作用，表示要相信「偉大的祖國」，且他們已經從去年一月開始沒有返過內地，希望接種疫苗之後，可以早日免隔離通關。

劉先生的兒子是廚師，表示疫情底下經濟蕭條，社交距離措施也令許多行業生意大受影響，他自己收入也大減，「一個月得幾千蚊」。他指自己比較相信國產疫苗，認為疫苗的數據有好多層面，不能只看保護率，且「周圍好多國家打過啦，始終可以增強保護力！」

70多歲的劉先生和做廚師的兒子。（羅君豪攝）

中港司機冀注射疫苗後可方便工作

有中港車司機張先生今日前來接種，他說始終中心是第一日運作，有少少慌亂，但今日中心安排總體順暢。他說打針很迅速，其後需要根據安排在休息區休息半小時，自己則未有不適症狀。他說因為疫情，中港車司機現時返內地也很不方便，雖然現實暫未有通關安排，但接種疫苗後「始終有個理據，我都打咗針」。

每一位接種者都會得到一張「接種紀錄」，上面會提醒要根據預約時間打第二針。張先生也獲得一張紙，表示會根據時間接種第二劑。至於為何不等BioNTech疫苗，他則說「支持中國疫苗。」

中港車司機張先生今日前來打針。（袁澍攝）

護老院工作人員因工作環境需要而預約

有在護老院工作的潘先生今天自己一人前來接種疫苗，他說工作環境需要，所以預約前來接種，自己不擔心疫苗的副作用。亦有市民陪70歲以上的父母前來接種，指「一點也不擔心」。

有不懂網絡預約市民前去查詢 冀可安排紙本預約

另外，亦有部分市民「摸門釘」。梁先生年逾85歲，和妻子從沙田趕來，希望可以諮詢打針的情況。他說自己向來不用智能手機，也不會使用網絡預約，惟有用此方法前來諮詢，他說希望政府可以安排填表紙本等傳統方式，方便不懂科技的老人家預約。他說，自己比較相信國產疫苗，因為不用舟車勞頓就能抵港，質素較有保證。

另外，現場還有預約了3月9日打針的李先生帶著預約證明前來「闖關」，惟被拒絕，只能悻然而去。