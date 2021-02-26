新冠疫苗｜衞生署長率高層前往接種　張竹君解釋為何沒有同行

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-26 17:48

新冠肺炎肆虐，本港疫苗接種計劃從今日（26日）起，優先群組市民接種科興疫苗。衞生署署長陳漢儀今日聯同多名衞生署服務主管，包括衞生防護中心總監林文健等，在設於銅鑼灣香港中央圖書館展覽館由衞生署營運的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。陳漢儀呼籲優先接種組別人士及早接種疫苗。

為何衞生防護中心傳染病處主任張竹君未有出席，她下午在疫情記者會上解釋，今日確診及初步確診個案較多，而尖沙咀K11 Musea名潮食館疫情擴大，因此她無離開辦公室，所以無跟其他同事一齊前往打針，「會盡快睇幾時便打」。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

陳漢儀聯同衞生防護中心總監林文健、規管事務總監趙佩燕、牙科服務主任顧問醫生林德昭、署理副署長李敏碧、助理署長（藥物）陳凌峯等，於接種中心由衞生署當值人員為他們接種疫苗。

陳漢儀表示，醫護人員是優先接種組別人士之一，作為參與抗疫的主要部門，故今日特別以行動呼籲部門同事及其他公私營界別的醫護人員，及早接種疫苗，可保護自己、尤其是大大減低嚴重併發症和死亡風險，甚或保護身邊的人。她又呼籲市民把握機會踴躍參與新冠疫苗接種計劃，共同保障香港社區的公共衞生。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君（右）稱今日確診及初步確診個案較多，她今日未能離開辦公室往打針。（余俊亮攝）

張竹君未有出現在衞生署的接種團隊。下午在疫情記者會上被問及原因，以及是否想等BioNTech/復星醫藥的復必泰疫苗，她解釋說，今日錄得的個案較多（24宗確診、20多宗初步確診），名潮食館疫情嚴重，因此無法離開辦公室，「 所以無同其他同事一齊打針，會盡快睇幾時便打。」

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼

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接種疫苗費用全免，5個組別的市民可優先接種，包括醫療服務場所工作人員及參與抗疫工作人員；60歲或以上人士；安老院和殘疾人士院舍院友及員工；維持必要公共服務的人員；跨境運輸、口岸、港口工作人員。

政府會在全港設立共29間接種中心，為經政府網上預約系統預約的市民提供新冠疫苗接種服務。首批5間接種中心已於今日開始運作，連同醫院管理局轄下18間普通科門診診所，為屬優先組別的市民接種疫苗。參與疫苗接種計劃的私家醫生亦會在3月初為優先組別市民接種疫苗。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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